Cea mai sexy jucătoare din tenis dă cărțile pe față! Ce spune Andreea Prisăcariu despre Simona Halep Exclusiv

Andreea Prisăcariu este una dintre speranțele tenisului feminin românesc, sportiva noastră reușind, până acum, să câștige câteva turnee, jocul ei îmbunătățindu-se, spun specialiștii, de la un meci la altul.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Andreea Prisăcariu, în stilul ei caracteristic, a vorbit despre tenis și despre jucătoarele care, într-un fel sau altul, i-au influențat viața. ”Nu pot să spun că am un idol în tenis. NU, în niciun caz. Mie îmi place Serena William, dar asta nu înseamnă că, vreo secundă, nu aș admira-o pe Simona Halep. Îmi place Simona Halep când o văd cum aleargă pentru fiecare minge, îmi place de Sharapova când o aud urlând ca să își intimideze adversarele, îmi place când o văd pe Serena de parca acum ar smulge carnea de pe tine. Da, de la toate ai ce să înveți, dar asta nu înseamnă, vreo secundă, că îmi sunt idoli”, ne-a spus, în exclusivitate, Andreea Prisăcariu.

Mai mult decât atât, ne-a explicat Andreea Prisăcariu, ar fi foarte fericită dacă ar juca cu Simona Halep. ”Mi-ar plăcea să joc cu ea, când voi mai crește în nivel, aș avea enorm de multe de învățat de la ea. Acum, cred, aș privi cum trec mingile pe lângă mine”, ne-a mai spus, cu umor, tânăra care, recent, a câștigat turneul din Antalya.

Andreea Prisacariu are performante notabile in tenis

În altă ordine de idei, a mai dezvăluit Andreea Prisăcariu, deși se împrietenise, într-o vreme, cu Bianca Andreescu, dacă aceasta ar juca contra Simonei Halep nu ar avea nicio preferată, dar ar urmări cu interes meciul dintre cele două.

Andreea Prisăcariu are zeci de tatuaje

Andreea Prisăcariu adoră să pozeze provocator, iar fanii tenisului au comparat-o cu Aryna Sabalenka, o jucătoare mult mai cunoscută, dar care are pasiuni comune cu românca. Dacă Aryna este pe val prin prisma performanțelor obținute recent – trei titluri WTA cucerite în 2020, Andreea face senzație, deocamdată, în afara terenului de tenis. Andreea Prisăcariu, fostă campioană națională de tenis la trei categorii de vârstă, are nu mai puțin de 21 de tatuaje.

”Am 21 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, spunea Andreea Prisăcariu.