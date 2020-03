Victor Piţurcă îşi ridică un ansamblu rezidenţial într-o zonă la modă în plină dezvoltare imobiliară, lângă Catedrala Mânturii Neamului. “Catedral Residence se afla pe Strada Gheorghieni 34, in centrul capitalei, in zona Marriott – 13 Septembrie – Palatul Parlamentului. Proiectul este format din 3 tronsoane cu regim de inaltime D+P+3E+M si are in componenta 91 de locuinte”, se arată pe pagina de prezentare a complexului. (vezi cum arată nepotul lui Victor Piţurcă)

“Întregul proiect va beneficia de un design modern, elegant, cu finisaje de calitate realizate la cele mai înalte standarde. Toate materialele utilizate în execuţia structurii de rezistenţă au fost prevăzute în proiectul tehnic de rezistenţă mecanică şi stabilitate şi, au fost însoţite de fişe tehnice, agrement tehnic de conformitate, documente ce se regăsesc în Cartea Tehnică a Construcţiei. Construcţia a fost proiectată să reziste la cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 8 şi 8,5 grade pe scară Richter.”, se mai scrie despre ansamblu.

Victor Piţurcă îşi ridică un ansamblu rezidenţial. Preţurile variază între 51.900 şi 137.900 de euro

Acesta este promovat şi de fiul lui Piţurcă, Alexandru, care îi îndeamnă pe cei interesaţi să îl contacteze. Pe site-urile specializate în tranzacţii imobiliare se scrie că ansamblul rezidenţial va fi gata în iunie 2020. Acesta are apartamente cu 1-3 camere, cu suprafeţe între 34 şi 155 metri pătraţi. Preţurile locuinţelor variază între 51.900 şi 137.900 de euro.

Victor Piţurcă, poreclit Satana pentru abilitatea sa la jocurile de noroc, are o avere uriaşă. "Nu-i duceti voi grija lui Piturca. Are din ce trai si daca nu va mai antrena. E unul dintre cei mai bogati antrenori de pe fata Pamantului! Cred ca are vreo 60-70 de milioane de euro. Cati antrenori din lume au banii astia? A cumparat pamant si a vandut, a cumparat si a vandut, bravo lui, baiat destept", a spus Dumitru Dragomir in Cotidianul, în 2009.