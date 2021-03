Ceartă în direct! Romina, afirmații șoc despre Roxana Ghiță: „E vorba despre ea și Musty. E mai delicată treaba”

In articol:

Roxana Ghiță și Romina de la Survivor România au vorbit pentru prima dată, în emisiunea Teo Show! Cele două au avut un schimb de replici acid, iar Romina a făcut anumite aluzii la adresa fostei sale colege. Blondina susține că ar fi un alt motiv pentru care Roxana Ghiță și Musty nu s-au înțeles în timpul competiției. La această conversație a participat și sora lui Andrei Dascălu.

Sora lui Andrei: M-am supărat că toți l-au vorbit frumos pe Andrei, doar Romina l-a vorbit de rău. Și nu am ceva cu ea, dar am încercat să vorbesc cu ea și pe Instagram și m-a blocat. I-am trimis un mesaj și i-am zis să nu mai fie geloasă pe Andrei. Să nu facă să îl vadă lumea pe el rău, pentru că ea a fost eliminată. Ea în concurs tot nu o să se întoarcă.

Romina: Da, Cristina, că așa era trecută pe Instagram, mi-a scris ceva de genul. Eu i-am spus că nu am mințit cu nimic din ce am spus la adresa lui. Este părerea mea. dar nicio problemă. Și Mariu știe anumite lucruri, am și spus. Eu nu am minți când am spus că Andrei nu și-ar dori o relație cu Roxana Ghiță, pentru că ea umbla și cu alți băieți.

Nu este afirmația mea, eu doar am auzit-o.

Roxana Ghiță: Eu aș vrea să te întreb așa, Romina, pentru că ai spus că ești conștientă că ar putea să fie doar niște bârfe, de ce ai făcut-o ca afirmație? Mi se pare că a venit de nicăieri, că nu te privea nici persoana mea... Lasă-mă te rog să vorbesc. Nu te privea nici persoana mea, nici persoana lui Andrei și ai venit și ai aruncat această informație, dar nu avea nicio legătură cu niciun subiect, de asta.

Eu chiar am avut o conexiune foarte bună cu Andrei, de prietenie. Nu mi s-a părut că era locul tău să vii și să spui chestia asta.

Roxana Ghiță și Romina, ceartă în direct [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Romina de la Survivor România, dezvăluiri despre Roxana Ghiță: „E puțin mai delicată situația”

Roxana a declarat că nu crede în spusele Rominei, care după părera ei sunt declarații scoase din context. Pe de altă parte, Romina a dat de înțeles că foștii colegi ai Roxanei Ghiță au vorbit-o de rău, însă nu va da mai multe detalii pentru că este un subiect delicat, care îl implică și pe Musty.

Roxana Ghiță: Nu neaparat inventează, dar scoate din context.

Citeste si: Roxana Ghiță de la Survivor România, declarații șoc despre băieții din echipa Războinicilor! "Ne scoteau ochii..."

Romina: Nu scot nimic din context. Colegii tăi mai vechi au vorbit chestii despre tine. Dar eu nu te cunosc personal, să spun dacă s-au întâmplat acele lucruri. Era în legătură cu Roxana și Musty, ce mi-a spus Sorin și încă niște colegi. Eu nu vreau să dau detalii, pentru că nu mă privește. E puțin mai delicată situația.

Roxana Ghiță: Credeam că e destul de evident că nu ne înțelegem. Nu e nimic nou.

Romina: Mie și Sorin și alți colegi mi-au spus altfel de bârfe, dar nu vreau să intru în detalii.