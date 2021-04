Cel mai intim secret al Corneliei Catanga! Ce operație și-a făcut artista special pentru noaptea nunții cu Aurel Pădureanu? ”Am avut dureri cumplite”

In articol:

Cornelia Catanga a murit la 63 de ani iar informația a venit ca o mare surpriză pentru că toată lumea o știa pe artistă ca fiind în putere. Asta și pentru că interpreta a știut mereu să-și ascundă vârsta.

Catanga și-a pus silicoane pentru soțul ei

Catanga a fost însă și o tipă excentrică. Cu toate că obșinuia să șocheze prin unele declarații, au existat și multe ”secrete” pe care interpreta le-a ținut pentru ea.

Cornelia Catanga și-a pus silicoane pentru nuntă

Unul dintre secretele ”intime” ale Corneliei Catanga a fost o operație pe care și-a făcut-o în 2012, special pentru noaptea nunții cu Aurel Pădureanu. Interpreta s-a pregătit asiduu pentru marele eveniment, a slăbit în jur de 10 kilograme dar a mers în secret și la medic, pentru a-și pune silicoane.

La nuntă, Catanga a purtat o rochie decoltată, iar jurnaliștii au întrebat-o cum de are bustul atât de proeminent. Cântăreața a recunoscut atunci că este ”un cadou pentru Aurel” și că acesta va avea parte de o surpriză de neuitat în noaptea nunții. Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga formau deja un cuplu de un sfert de secol în momentul cununiei.

A renunțat la implanturi pentru că nu putea să mai țină acordeonul

Surpriza a costat-o scump pe Cornelia Catanga, care nu s-a gândit în momentul în care a apelat la medic și la faptul că va trebui să suporte greutatea unui instrument pe scenă, acordeonul de 10 kilograme, iar acesta se așează exact pe piept. Deși nu avea implanturi mari (350 ml), Catanga a început să resimtă dureri în zona pieptului și a spatelui, iar acest lucru a făcut-o să renunțe rapid la silicoane.

Practic, la câteva zile după nuntă, ea a anunțat că-și va scoate implanturile.

Cornelia Catanga s-a stins din viață acum câteva zile

Totuși, de la gând la faptă au mai trecut câțiva ani, timp în care Catanga părea să se fi răzgândit. Un accident care a avut loc în Turcia a făcut-o să renunțe definitiv la implanturi.

”Mă aflam într-o vacanţă în Turcia, iar un val m-a izbit puternic peste sâni. Am avut nişte dureri cumplite, am chemat Salvarea, căci silicoanele mi se mutaseră din loc. Noroc că, după ce am revenit în ţară, doctoriţa mi le-a reaşezat, cu ajutorul masajulu i”, a povestit Cornelia Catanga. Artista și-a scos silicoanele în 2015, după trei ani de dureri aproape zilnice.