Cornelia Catanga putea fi salvată? Dezvăluiri uluitoare după moartea regretatei artiste

In articol:

Ajunsă la spital după ce a fost chemată Ambulanța, Cornelia Catanga nu a mai putut fi salvată, eforturile medicilor de a o resuscita fiind, din păcate, inutile, decesul marii artiste fiind consemnat la prima oră a dimibneții.

Citeste si: De ce a murit, de fapt, Cornelia Catanga! Artista suferea enorm! Exclusiv

Cu toate acestea, susțin surse demne de încredere, Cornelia Catanga ar fi putut avea, totuși, o șansă. Mai exact, odată ce au ajuns cei de la Ambulanță la ea acasă, ”Regina muzicii lăutărești” a fost diagnosticată și s-a luat decizia să fie transportată, de urgență, la spital. Doar că, spre surpriza tuturor, Cornelia Catanga, în ciuda stării de rău, a refuzat, cu fermitate, să fie transportată la spital. Iar atunci, timp de zeci de minute, în casa cântăreței au avut loc ”parlamentări”, familia regretatei Cornelia Catanga încercând să îi oprească să o ducă la spital, în ciuda faptului că fiecare minut era esențial pentru salvarea vieții ”Reginei muzicii lăutărești”.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Citeste si: Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, relație complicată! Ce se întâmpla între ei înainte decesului artistei

Într-un final, cei de la Ambulanță au reușit să îi convingă pe cei din familia Corneliei Catanga să îi lase să o transporte la spital, dar, deja, din păcate, era prea târziu, iar medicii de la Urgențe nu au mai avut cum să o salveze pe artista care, pe lângă infarct, suferea și de cumplitul virus COVID-19.

Cornelia Catanga avea 63 de ani

Cornelia Catanga a fost una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Pe 10 martie, artista împlimise vârsta de 63 de ani și, invitată într-o emisiune TV, Cornelia Catanga și-a spus povestea de viață cutremurătoare. A fost adusă pe lume prematur, la 7 luni și cântărea doar 850 de grame, iar mătușa și bunica ei au aruncat-o sub pat, crezând că este moartă.

Citeste si: Cornelia Catanga a murit! Informații exclusive, de la Spitalul Universitar, despre ce s-a întâmplat cu artista

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus <<aoleu, pentru neagra asta să se nenorocească sora mea>> Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, a spus Cornelia Catanga în cadrul unei emisiuni de televiziune. ”Sora mamei mele a zis că ia să vedem ce e cu fata și atunci am început să țip”, mai povestit Cornelia Catanga.

Cornelia Catanga, înmormântată la Ghencea Civil

Sâmbătă, în jurul orelor prânzului, trupul neînsuflețit al regretatei Cornelia Catanga a fost ridicat de la morga Spitalului Universitar din Capitală și, după câteva complicații, a fost dus direct la cimitirul Ghencea Civil, locul în care își va dormi somnul de veci. La înmormântare, conform protocoalelor în vigoare când este vorba de un deces al unui bolnav de COVID-19, au putut lua parte doar cei din familie și câțiva apropiați de-ai regretatei Cornelia Catanga.