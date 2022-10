„Cel mai iubit fiu al meu” Mama Geta a recunoscut că are un copil preferat. A spus totul chiar la nunta Getei

In articol:

Mama Geta este o femeie foarte iubită și apreciată de o mulțime de oameni. Are o familie frumoasă și se simte foarte norocoasă că are toți cei patru copii uniți și așezați la casele lor. Mereu cu glumele la ea, nu ezită să stârnească amuzamentul celor din jurul ei. Ca orice mamă cu mai mulți copii, se pare că și ea are pe unul dintre ei mai mult la suflet decât pe ceilalți.

În timpul unui live făcut direct de la nunta Getuței, mama Geta a dezvăluit care este copilul ei preferat.

Mama Geta își iubește foarte mult copiii și, de-a lungul timpului, a făcut foarte multe sacrificii pentru a le da o educație aleasă. După ce s-a despărțit de fostul ei partener, cei 4 copii au rămas în grija sa, pe care a reușit cu succes să îi crească și să le ofere cele mai bune învățăminte. Fericită nevoie mare că fiica ei cea mică s-a măritat cu alesul inimii sale, mama Geta nu a ezitat și le-a arătat tuturor celor din mediul online cum decurg lucrurile la petrecere, moment în care a scos „porumbelul” pe gură.

Mama Geta are un copil preferat?

În timp ce discuta cu fanii ei din mediul online pe live, mama Geta a mers lângă Iancu în timp ce se afla la masă, moment în care a menționat că el este cel mai iubit fiu al ei. Gluma a fost dusă mai departe de către Iancu, menționând că îi convine destul de mult această situație.

Mama Geta: „Și aici cel mai iubit și cel mai scump fiu al meu”

Iancu Sterp: „Aoleu, faci diferențe”

Mama Geta: „Cel mai iubit și cel mai scump dintre toți”

Iancu Sterp: „Bun, îmi place”

Mama Geta: „Uitați aici cel mai scump copil al meu, cel mai harnic, cel mai frumos, dragul mamei”, a fost discuția dintre cei doi.