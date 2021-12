Cel mai mare regret al lui Bănel Nicoliță. Cum a ajuns să fugă în SUA, după divorțul de soție: "Am pierdut mulți bani, am greșit"

In articol:

Bănel Nicoliță a dat cărțile pe față cu privire la zvonurile vehiculate în presă, în ultima perioadă. Fostul fotbalist a declarat că adevăratul motiv pentru care a părăsit România a fost acela de se pune pe picioare fizici și moral.

Recent, în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", de pe canalul de Youtube "theXclusive" , sportivul a dezvăluit greutățile cu care s-a confruntat după divorț, dar și dacă mai există vreo cale de împăcare cu mama copiilor săi.

Bănel Nicoliță: "Am plecat la un prieten într-o vacanță, să îmi mai revin puțin"

Bănel Nicoliță a dezvăluit că nu a fugit în SUA din cauza datoriilor la cămătari, așa cum s-a vehiculat, ci doar a mers într-o scurtă vacanță de câteva luni la un prieten, pentru a se reface mental. Fostul fotbalist a fost puternic afectat de divorț, așa că a simțit nevoia de a se pune pe picioare, departe de România: "La un moment dat am renunțat, când am pierdut banii, am plecat la un prieten într-o vacanță, să îmi mai revin puțin. Nu am fugit de nimeni, am fost plecat afară, la un prieten. Am stat câteva luni acolo, am vrut să îmi revin fizic și moral, pentru că eram cu moralul la pământ, având în vedere divorțul prin care am trecut, banii pierduți, oamenii care m-au dezamăgit. Am rămas cu un gust amar și am tras o concluzie și am spus că trebuie să plec să mă refac mental. Mi-a fost greu pentru că eu am umblat numai singur, am stat numai singur.", a declarat Bănel Nicoliță, în cadrul emisiunii amintite.

Bănel Nicoliță, în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță" [Sursa foto: Captură YouTube]

Sportivul a mărturisit că separarea de fosta soție s-a produs în mare parte din cauza faptului că a ales să finanțeze echipa CS Făurei, iar în goana după succes a ajuns să își neglijeze familia: "Nu mi-a fost ușor, eu nu am greșit, greșeala cea mai mare a fost că am venit aici și atunci au intervenit problemele legate de fosta soție. Nu a acceptat și, într-adevăr, a avut dreptate. Am investit banii familiei și timpul pe care îl petreceam aici. Nu mai ajungeam să fiu lângă ea, lângă copii, să fiu și alături de ea și să îi ofer ce îi lipsea. Regret că am divorțat, pentru mine a fost cel mai grav lucru din viața mea, nu mi-am revenit nici acum. Asta e viața, trebuie să văd lucrurile așa cum sunt.

Bănel Nicoliță, în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță" [Sursa foto: Captură YouTube]

Vreau să pun echipa din Făurei pe hartă și o să o pun. Când eu am venit aici, nu era nimic. Am băgat mulți bani, dar eu rămân cu inima împăcată că am putut să fac ceva pentru acest oraș, chiar dacă nu era ok la momentul ăla să vin și să investesc. Dar așa am considerat atunci, am luat-o ca atare. Îmi place fotbalul și o fac cu drag, nu regret nimic. Când am venit aici, știam că o să pierd, adică nu mă gândeam că o să câștig. Dacă reușesc să cresc doi, trei jucători, copii buni și pot să îi dau la Liga I…Am doi trei copii foarte buni, mă bazez.", a mai spus Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță și fosta lui soție, alături de cele două fetițe

Bănel Nicoliță, despre o posibilă împăcare cu fosta soție

Bănel Nicoliță a recunoscut că are o relație foarte bună cu fosta lui soție, chiar dacă s-au separat de ceva timp. Fostul fotbalist spune că nici acum nu și-a revenit după divorțul de mama fetițelor sale, însă încearcă să se concentreze mai mult pe responsabilitățile pe care le are ca părinte.

Cu toate acestea, bărbatul nu exclude o posibilă împăcare cu cea cu care a fost căsătorit 6 ani și care i-a fost alături în cele mai grele momente ale vieții: "Copiii cresc, sunt alături de ei. Când s-a scris despre mine, fosta soție a apărut și a spus că sunt alături de copii zi de zi, vorbesc cu ei, nu poate să spună nimeni nimic. Îmi pare rău că anumiți oameni vorbesc urât dspre mine, deși mă cunosc. Nu am datorii, nu am treabă cu nimeni. am familia lângă mine, sunt ok. Am ieșit și mi-am spus punctul de vedere. (…) Casa i-a rămas fostei soții, de grădiniță se ocupă tot ea.

Eu am plecat cum mă vezi și cu mașina. Pentru că am greșit când am băgat bani la echipă, ăsta a fost singurul regret. Nu știu dacă mă voi împăca cu Cristina, nu poți ști ce oferă viața. Copiii sunt cei mai importanți și se poate întâmpla orice. Suntem într-o relație foarte bună, vorbim, merg acasă, dorm acasă când sunt momente.", a mărturisit Bănel Nicoliță, în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță".

