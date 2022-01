Cel mai mare secret al lui Petrică Mîțu Stoian. Ce ascundea în propria casă? Un vecin a spus totul după moartea lui: „Rareori invita pe cineva pe la el”

In articol:

După moartea regretatului artist, Petrică Mîțu Stoian, între impresarul acestuia, Doru Gușman, și sora cântărețului, Maria Tărchilă, a izbucnit o adevărată ceartă. Totul a pornit de la proprietățile interpretului de muzică populară. Una dintre subiectele controversate dintre sora artistului și impresarul acestuia reprezintă chiar vila impunătoare de la Craiova.

Casa respectivă este cu adevărat luxuoasă, cu o grădină imensă, dar ascunsă. La sfârșitul anului trecut, Maria Tărchilă, spunea că în 2022 este decisă să meargă la notar, în Craiova.

” Noi nu suntem după avere, nu ne trebuie averea nimănui. Dacă va fi ceva, tot pentru Petrică va fi. Casa de la țară, ar fi tot la familie, noi voiam să îi facem casă memorială. Am aflat ceva acum, nu știu exact dacă e real, vom vedea. Casa aceea ar fi și jumătate-jumătate. Nu sunt sigură, dar se zice că nici casa de la Craiova (n.r. vila în cauză) și nici cea de la țară nu era a lui Petrică, totul ar fi fost pus pe firmă.

Sigură nu sunt, dar toată averea materială ar aparține familiei Gusman, așteptăm să verifice acum doamna notar. Rămâne să vedem, dar o să comunic ulterior tot la presă, să se știe. Am vorbit cu domnul Gusman. Nu am vorbit despre avere, am zis să treacă 40 de zile, să se odihnească Petrică mort, iar apoi să vedem dacă vrea să vorbească. Nu cred că mai există așa ceva. S-au mirat și avocații. Este o speță foarte dificilă”, a spus Maria Tărchilă, în luna decembrie.

Mulți se întreabă cât costă o astfel de vilă, în centrul Craiovei. Ei bine, consultând site-urile de imobiliare, aflăm cu ușurință că astfel de proprietăți valorează între 200.000-800.000

Ce ascundea vila impunătoare a lui Petrică Mîțu Stoian

de euro. Nu mare ar fi mirarea ca prețul vilei lui Mîțu Stoian să atingă pragul cel mare, ținând cont de dotările pe care le are.

Vila regretatului artist este cu adevărat impunătoare. Proprietatea se află aproape de centrul Craiovei, are sute de mteri pătrați și o grădină uriașă, unde maestrul de odihnea. Casa are și dotări elegante- opt camere, mobilier rafinat, dar și o cramă dotată aparte, cu o anexă unde interpretul își petrecea timpul cu prietenii lui. Mai mult, Mîțu Stoian deținea și obiecte de artă.

”Știu că el colecționa icoane prețioase, avea multe asemenea lucruri, mai ales că era și foarte credincios. La un moment dat, auzisem că avea și tablouri scumpe, o replică făcute după un Rembrandt, zicea el că de un elev de-al pictorului, dar nu l-am văzut. E adevărat, arareori invita pe cineva pe la el dintre vecinii de pe stradă, ne vedeam aici, în fața casei și mai stăteam de vorbă. Dar știu că era mare colecționar de artă, mai ales bisericească”, a dezvăluit vecinul cântărețului, pentru fanatik.ro.

