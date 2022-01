EXCLUSIV! Steliana Sima a sunat-o pe Maria Ciobanu, în America! Care este, de fapt, starea de sănătate a "ciocârliei cântului popular”? "Ultima dată am vorbit de Bobotează"1

In articol:

Maria Ciobanu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Artista s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani în Statele Unite ale Americii.

Maria Ciobanu, reacție emoționantă la botezul primului nepot al Stelianei Sima

Steliana Sima, o altă interpretă de muzică populară foarte iubită de public, are o relație cu adevărat specială cu Maria Ciobanu, fiind prietena ei de suflet.

Steliana Sima, Maria Ciobanu și Mariana Ionescu [Sursa foto: Facebook]

Maria Ciobanu și Steliana Sima sunt foarte apropiate, mai ales pentru că "ciocârlia muzicii populare românești" a propus-o pe Steliana Sima la Ansamblul Ciocârlia atunci când s-a pensionat.

Ca dovadă a unei prietenii sincere și adevărate Maria Ciobanu a făcut un gest care a uimit pe toată lumea. Aceasta a venit special din America pentru botezul primului nepot al Stelianei Sima și a fost compleșită de emoție. Înainte să înceapă să cânte, interpreta de muzică populară a luat microfonul și a ținut un discurs în care a spus tot ce avea pe suflet.

"Mulțumesc, dragul mamei! Nu mă lăuda așa de tare...ești fiul meu și e normal să mă lauzi. Vreau să vă spun stimați invitați, stimați români, sunt cu lacrimile în ochi, că am ajuns pe Pământul meu. Sunt foarte emoționată și mă bucur din toată inima că am fost alături de scumpa mea prietenă, pe care am propus-o la Ansamblul Ciocârlia cu ani în urmă, eram tânără și eu eram în prag de pensie. Și acum, uite că am venit să fiu alături de ea la botez, că la nuntă nu am putut să vin că eram în America. S-a întâmplat cu pandemia asta, Dumnezeu să ne salveze să nu mai avem de acum încolo nicio opreliște să ne bucurăm și să ne veselim. Cu toții să fim sănătoși, că cea mai mare avere a omului este sănătatea. Vă mulțumesc că m-ați susținut ani de zile și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile să pot să ajung la botez la prietena mea. Dacă mă țin mintea și picioarele. Nu știu dacă mai pot să cânt că de doi ani nu am mai cântat.", este discursul emoționant ținut de Maria Ciobanu la botezul primului nepot al Stelianei Sima.

Steliana Sima, adevărul despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu

Steliana Sima și Maria Ciobanu [Sursa foto: Facebook]

Era cunoscut faptul că în fiecare an, Maria Ciobanu petrecea sărbătorile alături de familie, însă, anul acesta, a preferat să rămână în America, motivele speculate fiind probleme de sănătate. Steliana Sima, buna ei prietenă, a dezvăluit pentru wowbiz.ro ce i-a spus Maria Ciobanu despre starea ei de sănătate, în ultima conversație pe care au avut-o.

“E foarte bine! Eu am vorbit ultima dată cu prințesa în ziua de bobotează. Și era ok. Nu știu de unde spun oamenii că nu ar fi. Prințesa e bine, e sănătoasă, dar să nu transformăm o banală răceală, bronșită, în altceva. Să nu dramatizăm!”, a declarat Steliana Sima.

Pe de altă parte, cu toții știu că Maria Ciobanu este stabilită în Statele Unite ale Americii de mulți ani și toată lumea se întreabă cândva reveni îndrăgita cântăreață de muzică populară pe meleagurile românești. Artista i-a dezvăluit planul ei Stelianei Sima, care l-a rândul ei, a mărturisit totul, în exclusivitate, pentru echipa wowbiz.ro.

“În vară vrea să vină definitiv în România!”, a precizat Steliana Sima.

