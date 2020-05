In articol:

Te pregatesti sa mergi la cumparaturi? Ia in calcul aceste detalii importante si protejeaza-te pe tine si pe cei din jur!

Vizita la supermarket s-a transformat dintr-o rutina banala intr-un eveniment saptamanal sau chiar mai rar, in contextul pandemiei cauzate de noul Coronavirus. Cand intri in magazine, esti ceva mai suspicioasa si, cu siguranta, mult mai atenta la igiena personala. Dupa 15 mai, cand starea de urgenta se va termina, ramane la latitudinea fiecarei persoane cum alege sa se comporte si sa se protejeze. De aceea, este recomandat sa te informezi foarte bine si sa stii ce ai de facut pentru a ramane in siguranta.

Citeste si: Stare de alerta. Restaurantele, terasele si mall-urile mai mari raman inchise

Citeste si: Stare de alerta. Ce se intampla cu persoanele care se intorc din strainatate

Citeste si: Stare de alerta la nivel national pe 30 de zile! Purtarea mastii e obligatorie! Toate masurile decise

Cel mai murdar loc din supermarket. Ce trebuie sa eviti la cumparaturi

Care este cel mai periculos loc din supermarket?

Conform expertilor in sanatate publica, cel mai riscant spatiu din orice magazin este casa de marcat. „Este locul prin care trece fiecare client si in care se stationeaza destul de mult, cat timp produsele circula pe banda”, explica epidemiologul Brandon Brown. Pentru ca este un loc intens circulat, iar sute de clienti petrec cel putin 5-10 minute acolo, zona caselor de marcat poate reprezenta un risc real de contractare a virusului.

Top 3 sfaturi utile pentru vizita la supermarket: Cum diminuezi riscurile?

1. Atinge cat mai putine lucruri

Regula nr. 1 de care ar fi bine sa tii cont in perioada urmatoare spune sa atingi cat mai putine obiecte. Cu alte cuvinte, incearca sa limitezi contactul cu rafturile, frigiderele, cantarele pentru fructe si legume, precum si cu alte persoane. Chiar daca vrei sa atingi un produs pentru a vedea eticheta sau pentru a citi ingredientele, incearca sa eviti acest lucru. Informeaza-te cu privire la produse inainte sa mergi la cumparaturi, folosind informatiile disponibile online.

Citeste mai mult pe andreearaicu.ro.