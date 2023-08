Cel mai rapid gol din Superliga României? Bijuteria reușită de Doru Andrei împotriva Rapidului

In articol:

Imediat după fluierul de început al partidei, fotbalistul Doru Andrei a reușit să găsească un culoare spre spațiul porții lui Horațiu Moldovan și a trimis o rachetă de la mare distanță.

Portarul giuleștenilor nu se aștepta ca acest balon să intre în poartă și în consecință nu a fost atent, astfel Doru Andrei a devenit cel mai rapid marcator al sezonului, care a înscris după doar 11 secunde de la fluierul de start al partidei.

„A venit perfect golul acesta. Este o echipă (n.r. Rapid) foarte bună, jucători cu valoare. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm.

Ne așteptam să fie stadionul plin. De asta ne-am apucat de fotbal.

Așa sunt eu. Vreau să luăm meci cu meci, iar pe plan personal, să ofer cât mai multe pase și goluri. Păstez tricoul pentru familia mea”, a spus Doru Andrei, la final.

Declarația lui Helmut Duckadam referitoare la performanța giuleștenilor

Cele două formații s-au întâlnit în cea de-a patra etapă a noului sezon din Superliga României, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, aproape sold-out.

Dupa finalul partidei, Helmut Duckadam a reacționat scurt și la obiect cu privire la jocul prestat de Rapid. Fostul oficial al FCSB-ului a critical schimbările efectuate de Cristiano Bergodi.

„Rapidul a jucat foarte slab. Schimbările nu au adus nimic bun. Dar să nu uităm că cele două greșeli... Dacă la prima greșeală a reușit Rapidul să vină și a egalat... A venit și a doua greșeală a lui Braun...

Niciodată echipa Rapidului nu a reușit să repare greșeala lui Moldovan! Atunci când el a greșit, Rapidul a pierdut”, a spus Helmut Duckadam la televiziunea DigiSport.

Ce a spus Cristiano Bergodi în urma rezultatului dezastruos?

Prin discursul său, tehnicianul italian îi forțează pe oficialii din Giulești să ia rapid o decizie despre soarta sa la cârma Rapidului. Basarab Panduru, fostul mare jucător al naționalei României, a analizat discursul italianului și crede că Bergodi le dă apă la moară oficialilor prin declarațiile sale în care își asumă toată responsabilitatea pentru jocul slab prestat, iar acest lucru îl poate costa poziția de antrenor principal.

„Am făcut un meci slab din punct de vedere tehnic. Am greșit la multe pase. Am ajuns în careu, dar nu a fost un meci reușit să înscriem. Eu sunt primul vinovat pentru această situație. Nu vorbesc despre jucători. Totdeauna putem face mai bine. Trebuie să dăm șanse și altor jucători.

Am reglat situația în a doua repriză, dar s-au apărat bine și a fost greu să îi desfacem. Eu sunt vinovat, eu sunt antrenorul. Cu băieții am vorbit deja, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar nu vreau să vorbesc în fața presei, pentru că nu e corect ca antrenorul să dea vina pe jucători.

Nu am intrat conectați la meci. Luăm un gol așa în primul minut. Ne-am făcut rău singuri. Trebuie să reglăm anumite lucruri, dar nu pot spune mai mult. Ține de antrenor să îmbunătățească jocul. Nu vorbesc despre cine a jucat în prima repriză, am făcut un joc slab din punct de vedere tehnic, am greșit multe pase și nu am reușit să îi desfacem. A fost un duș rece. Repet, e vina mea”, a spus Cristiano Bergodi după Voluntari – Rapid 2-1.