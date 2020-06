Cele mai bune sfaturi cand cumperi incaltaminte pentru barbati

In articol:

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/close-up-of-man-wearing-shoes-293406/

Procesul cumpararii pantofilor poate fi, in functie de personalitate si stil, unul anevoios sau extrem de placut. Indiferent de gusturile pe care le ai, exista cateva sfaturi pe care le poti urma ca se te asiguri ca ai cumparat incaltamintea potrivita pentru tine. Ignora-le pe riscul tau.

Asigura-te ca pantofii iti vin bine si sunt confortabili

Fie ca-ti cumperi pantofii pentru o ocazie speciala sau pentru viata de zi cu zi, trebuie sa te asiguri ca acestia ti se potrivesc si sunt confortabili. Incearca pe cat posibil sa mergi in magazin ca sa-i probezi, sau cumpara pantofi online atunci cand iti cunosti foarte bine masurile si preferintele. Incalta-i si mergi putin prin magazin inainte sa-i cumperi.

Cunoaste-ti masura

Primul lucru de care trebuie sa fii constient atunci cand cumperi pantofi online, este masura. Daca nu te-ai deranjat pana acum sa descoperi ce masura porti la pantofi, da o fuga pe hol si verifica. Tine totusi cont de faptul ca anumite materiale si tehnici de confectionare pot influenta felul in care un pantof se va mula pe piciorul tau. Este important sa iei in calcul si particularitatile propriului picior inainte sa achizitionezi pantofi. De asemenea, cand te duci la cumparaturi, incearca sa porti exact sosetele pe care intentionezi sa le porti cu noua pereche de pantofi achizitionata.

Investeste in pantofi de calitate

Indiferent ca vorbim de materiale, manufactura sau felul in care arata, este ideal sa investesti in incaltamintea pentru barbati. O pereche de pantofi de calitate te va costa mai mult, dar vei fi recompensat pe termen lung, crede-ne! O data ce descoperi un brand de calitate, poti incerca mai multe modele si-ti vei diversifica stilul!

Cumpara pantofi care sunt “on sale”

Nu te speria de eticheta “on sale”. Magazinele o folosesc de obicei ca strategie pentru a face loc pentru modelele mai noi, nu inseamna ca este ceva in neregula cu acei pantofi. Pentru tinerii care nu dispun de resurse financiare nelimitate poate fi chiar o idee foarte buna sa cumpere mai des la oferta pentru a-si diversifica propria colectie de pantofi.

Cumpara pantofi online

E adevarat, cumpararea pantofilor online implica anumite riscuri, dar avantajele sunt pe masura. Majoritatea magazinelor au oricum o politica de retur in 30 de zile, deci nu vei ramane cu un model care nu ti se potriveste. Avantajul magazinelor online este reprezentat de oferta mult mai variata si de preturile putin mai mici decat in magazin. Descopera colectiile de pantofi sport barbati de la Sportcouture.ro.

Cumpara mai multe perechi deodata

In cazul in care ai descoperit un stil care ti se potriveste cu adevarat si dispui si de finantele necesare, este o idee foarte buna sa cumperi mai multe perechi de pantofi in acelasi stil, mai ales daca sunt la reducere. Acest lucru iti va permite sa faci mai multe combinatii pentru tinutele tale si sa eviti deteriorarea pantofilor in timp. De asemenea, eviti si riscul de a nu mai gasi perechea preferata de pantofi cand magazinele isi schimba liniile.

Decide din timp asupra intrebuintarii

De fiecare data cand te duci la cumparaturi este recomandat sa ai un plan. Stiind exact scopul, specificul evenimentului sau functia pe care o va indeplini noua pereche de pantofi, iti va fi mult mai usor si iti va lua mult mai putin timp sa gasesti perechea de pantofi potrivita. Evident, tine cont si de anotimp, de frecventa purtarii si de stilul personal.

Foloseste-te de sfaturile de mai sus pentru a evita eventualele dezamagiri!