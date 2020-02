Vedetele internaționale au venit însoțite și au atras atenția publicului și jurnaliștilor prezenți la cea de-a 92-a ediție a galei care are loc an de an la Los Angeles, la Dolby Theatre.

Wowbiz.ro vă prezintă o galerie foto spectaculoasă cu cele mai frumoase cupluri de la Oscar. Vezi aici care au fost actrițele cel mai bine îmbrăcate și care au fost aparițiile dezastruoase pe covorul roșu.

Oscar 2020. Cele mai frumoase cupluri pe covorul roșu. Antonio Banderas a venit cu fiica lui, Stella, și cu iubita, Nicole Kimpel. Scarlett Johansson și-a făcut apariția pe covorul roșu la Oscaruri cu logodnicul.

Cele mai frumoase cupluri pe covorul roșu la Oscar 2020. Galerie FOTO

Mahershala Ali și soția, Amatus Sami-Karim



James Corden și soția, Julia Carey

Tom Hanks și soția, Rita Wilson



Gal Gadot și soțul, Yaron Varsano



Rami Malek și Lucy Boynton



Natalie Portman și soțul, Benjamin Millepied

Scarlett Johansson și logodnicul, Colin Jost



Mark Ruffalo și soția, Sunrise Coigney

Antonio Banderas, fiica Stella și iubita Nicole Kimpel

sursa foto: Profimedia Images