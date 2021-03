Cele mai frumoase melodii despre mama. Versuri și cântece de 8 martie

In articol:

Mama este ființa cea mai importantă pentru fiecare om în parte. Este femeia pentru care rămânem copii indiferent de vârstă. În fiecare an, în data de 8 martie, avem prilejul să le arătăm mamelor noastre cât de mult le prețuim.

Cele mai frumoase melodii despre mama

Cea mai mare bucurie pentru mămici este să le ofere copiilor lor tot ce au mai bun. O dată pe an însă, cu toții avem oportunitatea să facem un gest cât de mic pentru femeile care ne-au dat viață și ne-au crescut.

Un buchet de flori, o felicitare sau chiar un desert pot face ziua mamelor specială.

Îți propunem câteva melodii sensibile care aduc în atenție semnificația cuvântului „mamă”, dar și câteva poezii pe care cei mici le pot învăța pentru a le spune figurilor materne din viața lor.

Mulțumesc, Iubită Mamă

Mirabela Dauer

Mulţumesc, iubită mamă,

Steaua mea din zori de zi!

Fără tine îmi este teamă

Că planeta s-ar răci.

Te-am secătuit de vlagă,

M-ai nascut, m-ai înflorit.

Pentru tine, mamă dragă,

Soarele e-n asfinţit.

Mamă frumoasă, primul meu rai,

Fă o minune, te rog, mai stai!

Dulce lumină, ram de măslin,

Încă nu-i vremea, mai stai puţin!

Mamă frumoasă, primul meu rai,

Fă o minune, te rog, mai stai!

Lege tainică a firii,

Nu pleca fără să-mi laşi

Zăcămintele iubirii,

Mamă, suflet uriaş,

Şi secretul nemuririi,

Mamă, suflet uriaş!

Mulţumesc, iubită mamă,

Iubită mamă, iubită mamă...

Sărut Mâna, Mama!

Lidia Buble

Sărut mâna, mama

Plâng și am obosit

Mi-am urmat destinul,

Dar m-am rătăcit.

Mi-e atâta de dor de casă

Părea așa ușor,

Să nu am nici o grijă

Am ochii uscați de dor.

În culori am visat

Locul meu în lume,

În culori mi-am pictat un nume.

Uneori, norii cad pe mine,

Dar te aud cu vocea caldă,

Puiul meu, eșți bine?

Sărut mâna, mama

Primul vers mereu

Înger pus în ramă

Sufletului meu.

Eșți prima amintire,

Mereu primul cuvânt

Aș vrea să-ți fiu oglindă

Un nou drum pe Pământ.

În culori am visat

Locul meu în lume,

În culori mi-am pictat un nume.

Uneori, norii cad pe mine,

Dar te aud cu vocea caldă,

Puiul meu, eșți bine?

Am învățat din încercările toate

Am învățat să merg tot mai departe

Am învățat să spun ce am spus

Am învățat că drumul meu e tot mai sus

Christina Aguilera- Oh mother

Oh mamă,



Ea era aşa de tânără cu nişte ochi atât de inocenţi

Mereu a visat la o viaţă de basm

Şi toate lucrurile pe care banii tăi nu le poate cumpăra

Ea a crezut că era un tip minunt

Apoi brusc, lucrurile păreau să se schimbe

A fost momentul când ea i-a luat numele

Şi-a vărsat furia pe ea

Ea şi-a păstrat toată durerea ei închisă



Oh mamă, suntem mai puternice

Datorită tuturor lacrimilor pe care le-ai vărsat

Oh mamă, nu privi înapoi

Pentru că el nu ne va mai răni



Astfel mamă, îţi mulţumesc

Pentru tot ce ai făcut şi încă faci

Tu mă ai, eu te am

Împreună mereu ne descurcăm

Era ziua în care el s-a întors împotriva copiilor

Încât ea ştia că trebuia să-l părăsească

Atât de multe voci în mintea ei

Spunând iar şi iar:

Meriţi mult mai mult de-atât



Era atât de scârbită să creadă minciunile şi încerca să ascundă

Acoperea tăieturile şi vânătăile (tăieturile şi vânătăile)

Atât de obosită să-şi apere viaţa, putea să fi murit

Luptând pentru viaţa copiilor ei

Oh mamă, suntem mai puternice

Din cauza tuturor lacrimile pe care le-ai vărsat (din cauza tuturor lacrimilor pe care le-ai vărsat)

Oh mamă, nu te uita înapoi

Pentru că el nu ne va mai răni (el nu ne va mai răni)



Astfel mamă, îţi mulţumesc

Pentru tot ce ai făcut şi încă faci

Tu mă ai, eu te am

Împreună mereu ne descurcăm

Toată viaţa ţi-ai petrecut-o

Îngropând durerea şi regretând

Dar mamă, el nu ne va mai atinge



De fiecare dată când a încercat să te facă să cedezi nervos

Doar aminteşte-ţi cine-ţi era alături

S-a terminat, suntem mai puternice

Şi nu va mai trebui să ne întoarcem vreodată



Oh mamă, suntem mai puternice

Din cauza tuturor lacrimilor pe care le-ai vărsat

Oh mamă, nu privi înapoi (oh mamă nu privi înapoi)

Pentru că el nu ne va mai răni (pentru că el nu ne va mai răni)

Astfel mamă, îţi mulţumesc (şi îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut)

Pentru tot ce ai făcut şi încă faci (împreună ne continuăm drumul)

Tu mă ai, eu te am (tu mp ai, eu te am)

Împreună mereu ne descurcăm (mereu ne descurcăm)

Mereu ne descurcăm

Mereu ne descurcăm

Poezii de Ziua Mamei pentru cei mici

Pentru ziua mamei mele​

Pentru ziua mamei mele

Mamă mâine-i ziua ta,

Daruri nu ți-am pregătit,

Dar în inimioară mea

Loc iubirea și-a găsit.

Ți-o dau cu dragoste, toată!

Deși-s mic, să o știi bine,

Că micuță-mi inimioară

Bate numai pentru ține!

Mamă

Azi, în drum spre grădiniță,

Vesel sunt nevoie mare.

Ziua Mamei astăzi este,

Pentru ea facem serbare.

Cântecele-am învățat,

Toată ziua-am fredonat,

Să le cânt aș vrea eu bine

Să fie mândră de mine.