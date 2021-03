In articol:

Filcea Sebastian Andrei, alias Flick, este unul dintre cei mai apreciaţi DJ de radio din România, însă ceea ce îl deosebeşte pe Flick de toţi ceilalţi este faptul că Flick are darul de a scrie poezii.

Cele mai frumoase poezii scrise de Flick, domnul Rimă

Filcea Sebastian Andrei, alias Flick, este unul dintre cei mai apreciaţi DJ de radio din România, însă ceea ce îl deosebeşte pe Flick de toţi ceilalţi este faptul că Flick are darul de a scrie poezii.

Cele mai frumoase poezii scrise de Flick, domnul Rimă

Sebastian Andrei Filcea a povestit într-un interviu de la ce vine numele de Flick, dar şi cum a ales ca acesta să îi fie numele de DJ.

"De la Flicea, un coleg mi-a spus Flick. Flick s-a născut în clasa a doua. Toți colegii mă știau de Flick în liceu, în facultate am plecat fără această poreclă, eram Andrei Sebastian. Când am intrat în lumea radioului, am văzut că DJ-ii aveau nume sonore și mi-am amintit de Flick", a mărturisit Flick.

Cele mai frumoase poezii scrise de Flick, domnul Rimă

Flick a fost un elev destul de silitor. un copil cuminte, dar şi un tânăr priceput la rime.

"Învățam destul de bine, în clasa întâia am luat premiul I. Am fost un copil cuminte. Țin minte că era la modă să faci informatică și mi-am dorit mult domeniul acesta. Am copilărit la Câmpina și mi-am dorit să merg la un liceu de profil. Când am văzut că sunt bun pe ceea ce fac am decis să renunț la contabilitate”, a declarat Flick, la tv.

Cele mai frumoase poezii scrise de Flick, domnul Rimă

Cum s-a apucat Flick de scris poezii

Flick a fost îndemnat de profesoara de limba română să îşi folosească talentul şi să continue să scrie. DJ-ul şi-a făcut un blog cu parodii, rime şi glumiţe, astfel a fost descoperit de Mihai Morar, care acum este colegul său de la radio.

„Sunt un tip foarte comod și foarte suficient așa cu mine. Mi-a fost bine până la un punct. Știam că am abilitatea asta, dar nu am dezvoltat-o până nu am simțit un potențial în ea, fie el și financiar. Versuri scriam încă de prin generală. De alea ușurele. Prin liceu, eram sfătuit de profesoara mea de română de atunci: „Domnule, ai un talent, folosește-l”, iar prin 2008-2009 era la modă să ai blog. mi-am făcut unul prin care am făcut parodii, rime, topuri, glumiţe. În urma acestor glumițe m-a descoperit Mihai Morar. Am venit la Radio ZU. Buzdugan tocmai lucra cu Bendeac. (...)Eu eram contabil de meserie”, a povestit Flick într-un interviu.

Cele mai frumoase poezii scrise de Flick, domnul Rimă