Miss Planet a ieșit din casă fără pic de machiaj pe față! Cum s-a afișat iubita lui Flick

Denisa Hodișan și Flick trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi îndrăgostiți s-au căsătorit de curând, iar iubirea dintre ei este din ce în ce mai mare. Pe lângă o căsnicie de vis, frumosul model este atent și atent la aspectul fizic.

Denisa Hodișan, fără pic de machiaj pe față

Însă, de data aceasta, Denisa nu a mai ținut cont de nimic și a ieșit din casă fără pic de machiaj pe față.

Pentru că a fost o zi superbă, Denisa și soțul ei au decis să iasă pe afară, să se plimbe și să se bucure de această zi. Totuși, Miss Planet a optat pentru un look total natural, spre surprinderea internauților.

Pe contul său de socializare, modelul a postat mai multe fotografii cu ea, total naturală. Totodată, aceasta a ținut să le ureze și fanilor o zi frumoasă.

”E o super vreme afară, e soare, am ieșit din casă. Nu m-am machiat ca să iau cât mai multă vitamina D”, a spus Denisa Hodișan pe pagina sa de Instagram, fiind alături, bineînțeles, de celebrul Flick.

Flick, declarații despre relațiile din trecut

Deși acum este la casa lui, are o soție superbă și o carieră de succes, înainte Flick declara faptul că a avut mai multe relații pasagere, dar și altele care au fost extrem de serioase.

Denisa Hodișan și Flick[Sursa foto: Instagram]

"Am avut şi relaţii serioase, de cinci, şase, şapte ani, dar şi relaţii pasagere de o lună, două. Nu pot să zic că am un tipar de femeie. Pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul.

Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc”,povestea Domnul Rimă.