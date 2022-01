Cele mai norocoase zodii în 2022. Un nativ își va găsi jumătatea în noul an

In articol:

Anul 2022 vine atât cu lucruri pozitive, cât și cu lucruri negative. Însă, pentru unele zodii, acest an le va schimba perspectivele și vor simți că trăiesc un vis! Iată care sunt cele mai norocoase zodii în 2022, dar și cine sunt nativii care își vor găsi iubirea vieții!

Cine sunt cele mai norocoase zodii în 2022

Iată top 5 zodii norocoase în 2022!

Berbec

Berbecii sunt puțin debusolați la intrarea în noul an, întrucât 2021 a fost un an de risc pentru ei. Aceștia s-au implicat în situații pe care nu știau dacă le pot manageria de unii singuri, iar acum nu vor să facă la fel. Astrologii îi sfătuiesc să fie cumpătați și să privească cât de bine le vor prinde acțiunile din trecut. Întregul an 2022 va fi unul de basm pe nativii din zodia Berbec, iar totul va merge ca pe roate atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Cele mai norocoase zodii în 2022. Berbec [Sursa foto: PixaBay]

Taur

Nativii din zodia Taur vor avea parte de un 2022 plin de noroc.

Aceștia își vor dedica toată durata anului vieții profesionale și vor reuși să realizeze lucruri uimitoare. Taurii vor simți că cineva le veghează pașii și îi ajută să se mențină pe calea cea dreaptă, însă norocul nu este totul. Specialiștii le recomandă acestor nativi să nu uite că succesul provine din muncă onestă și constantă, astfel că, fără eforturi norocul poate fi transformat într-o fracțiune de secundă în ghinion.

Cele mai norocoase zodii în 2022. Taur [Sursa foto: PixaBay]

Leu

Anul 2022 pentru Lei va fi anul pe care îl așteptau de foarte multă vreme. Nativii din această zodie vor cunoaște calea succesului, având o poftă infinită de muncă și de dorința de a fi remarcat.

Proiectele și ofertele de joburi se vor ține lanț, iar cât despre partea personală, ei bine, totul merge cum nu se poate mai bine! Leii își vor găsi iubirea vieții, iar unii dintre ei vor face chiar și marele pas în 2022.

Cele mai norocoase zodii în 2022. Leu [Sursa foto: PixaBay]

Săgetător

Săgetătorii se înscriu și ei pe lista celor mai norocoase zodii ale anului 2022, întrucât totul ia o întorsătură spre bine. Nativii din această zodie vor cunoaște liniștea, pacea, iubirea și armonia. Atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, lucrurile vor decurge fantastic. Familia le va dărui Săgetătorilor tot suportul de care au nevoie, reușind să îi facă mai încrezători în propriile puteri, reușind astfel să facă acțiuni mărețe.

Cele mai norocoase zodii în 2022. Săgetător [Sursa foto: PixaBay]

Vărsător

Nativii din zodia Vărsător vor avea un 2022 cu și despre familie. Acest an este unul revelator, un an al schimbărilor pentru Vărsători, iar aceste lucruri sunt posibile doar datorită relației apropiate cu familia. Aceștia vor primi iubire și înțelegere, simțind că pot muta munții din loc. De asemenea, decepțiile în dragoste sunt predispuse să apără, însă în van. Totul merge minunat, iar nativii din zodia Vărsător vor realiza ce contează cu adevărat în această viață.

Cele mai norocoase zodii în 2022. Vărsător [Sursa foto: PixaBay]

Un detaliu general despre 2022

Anul 2022 este un an al schimbărilor pentru toate semnele zodiacale. În ceea ce privește mișcările retrograde, pe parcursul acestui an vom avea patru perioade cu Mercur în retrograd, în loc de trei, cum eram obișnuiți. De asemenea, pe lângă planetele Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto, care sunt retrograde anual, atât planeta romantică Venus, cât și planeta de acțiune Marte, care retrogradează foarte rar, vor reveni în cursul acestui an. Ceea ce înseamnă că dragostea și viața sexuală sunt recalculate și ajustate. În plus, acest an este plin de tranzite planetare incitante și legături cosmice rare. Ele aduc oportunități noi și perioade puternice de dezvoltare pentru toate zodiile. Odată cu despărțirea lui Jupiter de planeta strictă Saturn, alături de care călătorește încă din anul 2020, ne vom simți mult mai liberi și mai flexibili.

Per total, anul 2022 va fi un an liniștit, presărat adesea și cu momente tensionate.

Surse: horoscop.kudika.ro, ce-spun-astrele.ro

