Celia, în culmea fericirii! Vedeta este însărcinată cu al doilea copil

Celia urmează să devină mamă pentru a doua oară! Celebra cântăreață și soțul ei, Ardeli, mai au un băiețel în vârstă de 7 ani de zile. Vedeta ar urma să nască la începutul anului viitor, fiind însărcinată în luna a cinciea.

Celia nu le-a dat vestea cea mare fanilori ei, însă atunci când a fost contactată de jurnaliștii de la Fanatik.ro, ea a confirmat că urmează să

devină mămică pentru a doua oară. „a spus Celia pentru sursa citată. Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre sarcină sau sexul bebelușului, însă Celia și soțul ei, cât și fiul lor, sunt extrem de fericiți pentru viitorul membru al familiei.

Celia și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Celia a pierdut o sarcină! Dezvăluiri cutremurătoare: „Acest copil...”

Celia a trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu trei ani de zile, când a pierdut o sarcină mult așteptată. Celebra cântăreață era însărcinată cu o fetiță, iar momentul dificil și-a lăsat amprenta asupra vedetei. Ea a făcut dezvăluiri cu lacrimi despre cum a reușit să treacă peste această tragedie.

„Daca m-ai fi intrebat in urma cu cateva luni nu as fi putut sa vorbesc despre asta. Acum pot sa vorbesc, sunt o femeie puternica. Puterea asta o putem gasi toti pentru ca puterea asta vine de undeva de sus. Si la moartea tatalui meu, si acum, si de fiecare data cand am avut nevoie incepeam sa ma rog si atunci cand te rogi primesti raspuns la toate rugile tale.

Acest copil a venit intr-un moment greu pentru sotul meu, atunci cand el si-a pierdut tatal, dar nu stiu de ce s-a razgandit (n.r.- copilul) si s-a gandit ca trebuie sa mearga intr-o lume mai buna. In prima luna (n.r.- de la pierderea sarcinii) mi-a fost extraordinar de greu si am plecat in Australia. Nu as fi putut sa raman aici.

Sunt convinsa ca am o armata de ingeri care ma protejeaza de sus. Ma gandesc ca poate Dumnezeu m-a protejat. Daca la examenul acela morfologic as fi aflat ca are o problema (n.r.- copilul) eu nu as fi putut sa fac un avort", a marturisit Celia, cu lacrimi in ochi, la WOWbiz.