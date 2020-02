Frumoasa artistă este căsătorită de 7 ani și formează o familie fericită alături de soțul ei, Ardeli Ancuța. Cei doi au împreună un băiețel pe nume Angelo Ioan, în vârstă de 6 ani. Avem primele declarații ale artistei!



Celia a avut parte de o surpriză de proporții! Cântăreața se află de câteva zile în India, alături de Ardeli Ancuța, soțul său, care a cerut-o din nou în căsătorie. Totul s-a întâmplat într-o locație de vis, Taj Mahal, însă asta nu e tot. Și mai special este faptul că pe banca în care a fost cerută Celia de soție, din nou, în urma cu 28 de ani a stat și Prințesa Diana, iar ipostaza a devenit legendară de atunci. Banca a devenit acum un obiectiv turistic vizitat zilnic de aproximativ 12,000 de persoane și a fost numită "Scaunul Prințesei Diana".



Soțul Celiei s-a așezat în genunchi în fața ei, i-a dat inelul și a cerut-o de soție, din nou, iar momentul a fost imortalizat în imagini. ”Mai vrei să fii soția mea? ... iar și iar!?”, au fost cuvintele pe care Ardeli i le-a adresat frumoasei sale soții, după aproape 7 ani de căsnicie, pe care îi împlinesc anul acesta. Fără a sta pe gânduri, Celia a spus „DA! Pentru totdeauna!” și și-a luat soțul în brațe.

Primele declarații făcute de Celia după ce a fost cerută din nou în căsătorie

"Am plecat în India pentru nunta unor prieteni, pentru mine a fost prima dată, ne-am simțit minunat acolo! Prietenii noștri ne-au pregătit haine tradiționale, am petrecut în stilul lor, am fost fascinată de tot. Am văzut doar partea frumoasă a acelor locuri minunate, am fost înconjurată de oameni minunați și mi-am umplut sufletul cu amintiri minunate!



Am vizitat Taj Mahal și am avut bucuria să fiu cerută din nou în căsătorie! Eram fascinată de acel loc și de povestea lui. El fiind construit în numele iubirii! I-am spus soțului că mi-as fi dorit să fiu cerută în căsătorie într-un loc ca acesta și el s-a gândit să o facă din nou! :) Anul acesta împlinim 7 ani de căsătorie așa că legământul a fost făcut din nou chiar la una din cele 7 minuni ale lumii ❤", ne-a declarat Celia.

Acum un an, Celia vorbit despre relația cu soțul ei, după ce s-a spus că divorțează. Artista a explicat atunci că s-a gândit la asta, însă în cele din urmă situația s-a rezolvat. „România-Australia a fost singura noastră problemă în relaţie. Eu trăgeam spre România, el spre Australia. Mie îmi era foarte frică de faptul că asta ne poate duce la despărţire la un moment dat. Mi-a trecut prin cap şi asta…”, a declarat Celia în platoul unei emisiuni tv.



Celia vorbește ori de câte ori are ocazia despre legătura specială pe care o are cu soțul ei și rememorează cu drag primele etape ale relației lor. După 7 ani, cei doi continuă să se iubească ca în prima zi și fericirea lor este completă de când a venit pe lume micuțul Angelo.

Celia este una dintre cele mai frumoase și îndrăgite artiste din România. După o pauza, timp în care a fost în Australia, Celia a revenit în țară și în muzică acum 2 ani cu piesa “La două capete” (feat. Karym). La sfârșitul aceluiași an, artista a lansat un nou single: “Apus amar”. “Sufet de Hârtie” este single-ul lansat de Celia în 2018. În 2019 artista a lansat videoclip "Flama", o piesă cu versuri în engleză și spaniola, însoțită de un videoclip filmat în America. Pentru 2020 artista a pregătit mai multe piese, ce urmează să fie lansate pe parcursul anului!