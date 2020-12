Cezar Ouatu, în doliu! Fratele artistului s-a stins din viață: „S-a dus astăzi langă tatăl meu...”

Este o zi tristă pentru Cezar Oatu! Celebrul cântăreț și-a anunțat fanii că fratele său, Ouatu Theodor, a murit în decursul zilei de duminică. El a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, unde a urcat o fotografie alături de fratele său. Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii și i-au trimis lui Cezar Ouatu toate gândurile bune și puterea să treacă peste această veste devastatoare. (Citeste si: Cezar Ouatu, înșelat de iubită? Cântărețul a plâns în direct: „E mult mai demn să fii sincer”)

„O zi grea pentru mine ... Fratele meu iubit , cu ochii blânzi s-a dus astăzi langă tatăl meu!!! Prea devreme, iubirea mea!!! Te iubesc oriunde ai fi fratele meu !!! Tăticul nostru te așteaptă sus!! Sunt trist rău!!! Pentru toți cei care vor să depună o lumânare și l-au iubit, Ouatu Theodor v-a fi depus la capela Cimitirului Bolovani Ploiești!!!”, a scris Cezar Ouatu pe pagina sa de Facebook.

Tatăl lui Cezar Ouatu a murit în timp ce acesta se afla la un concert

Viața l-a pus pe Cezar Ouatu la multe încercări. Cel mai dificl a fost atunci când tataăl său s-a stins din viață, în timp ce el se afla pe scenă. El a dezvăluit că acel moment l-a marcat pentru totdeauna, iar vedeta a primit-o printr-un mesaj. (Citeste si: Cezar Ouatu s-a despărțit de iubita make-up artist și s-a cuplat cu altă femeie, tot celebră: "Am dreptul să fiu fericit")

„Eram în Germania, pe scenă. Am primit un SMS, am deschis telefonul și am citit: „Cezar, suntem la Filarmonică. Florin a murit'…nu vreau să continui, mereu mă ia cu…A fost tragic, L-am lăsat zâmbind la un festival de jazz…Trecerea asta e cumplită, cu toată filosofia de pe lumea asta, că spiritul rămâne. Când se duce materia, crede-mă, simți nevoia să te înțepe barba aia a lui, să te îmbrățișeze…", a declarat Cezar, în urmă mult timp.