Chefi la cuțite 2021, episodul 1. Duminică, 28 februarie, se dă startul celei mai iubite emisiuni culinare din România! Chef Cătălin Scărlătescu: „Sunt condamnat să câștig!”

Emisiunea Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, are premiera duminică, 28 februarie, de la ora 20:00.

Chefi la cuțite 2021, sezonul 9, episodul 1

Cei trei chefi Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt pregătiți de spectacol.

Sezonul 9 Chefi la cuțite se anunță incendiar. Show-ul culinar de la Antena 1 promite să țină cu sufletul la gură telespectatorii. Jurații sunt gata să guste din preparatele concurenților selectați în audiții, dar mai ales să lupte pentru amuletele care le oferă avantaje pe parcursul competiției.

Chef Florin Dumitrescu spune că lupta va fi aprigă, iar prieteniile dintre chefi vor rămâne de multe ori pe planul secund. „Nu o să mai fim așa prietenoși, pentru că apare competiția, care e de fiecare dată mai presus de orice”, spune chef Florin Dumitrescu.

Colegul său, chef Cătălin Scărlătescu , susține că el va câștiga acest sezon., a spus el.

Cum s-a descurcat Gina Pistol însărcinată la filmările Chefi la cuțite 2021

Chef Cătălin Scărlătescu, invitat la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, a vorbit în premieră despre cum au decurs filmările noului sezon Chefi la cuțite.

El a dezvăluit cum s-a descurcat Gina Pistol însărcinată pe parcursul competiției.

Deși, frumoasa prezentatoare a avut un ajutor de nădejde în colegul său Speak, Cătălin Scărlătescu a mărturisit că Gina Pistol a muncit extrem de mult pe platoul de filmare și a ținut pasul cu brio, chiar dacă este însărcinată.

Ginuta a muncit foarte mult, gravidă cum este. Ne-a suportat cu tot ce am făcut acolo. O să fie și Speak în acest sezon. Cum poate să se gândească cineva că mă cert cu Dumitrescu și totul e fals? Păi mă apucă râsul după câteva secunde dacă e ceva fals. Ceea ce vedeți acolo e 100% real! Acolo vedeți un Scărlătescu exact cum e!”, a spus cheful.

Gina Pistol

Cătălin Scărlătescu, despre lupta în bucătărie dintre chefi

Chef Cătălin Scărlătescu a mărturisit că o zi de filmări poate ajunge la 12 ore, timp în care cei trei jurați de la Chefi la cuțite găsesc noi activități de făcut în pauze. „Nu pot să mă cert cu Bontea sau cu Dumitrescu. Eu și când pierd câștig.

Nu am loc de Bontea asta. Bontea e câștigător peste tot. Nu se poate. Unde îl pui câștigă. În pauză de la filmări facem gogoși. O zi de filmare durează puțin peste 12 ore. L-am bătut la șah rău de tot pe Dumitrescu. El cică juca șah de când era mic. Am mâncat câteva chestii farte interesante, dar nu pot să dau din casă. În sezonul 9 am gustat din cele mai ciudate farfurii”, a mai dezvăluit Chef Cătălin Scărlătescu.

Jurații Chefi la cuțite