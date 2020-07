Cheloo, război cu Arafat. E cel mai dur mesaj al liderului Paraziții

In articol:

Cheloo și-a îndreptat tirul atât către Raed Arafat, cât și spre autoritățile din România. Situația tensionată din țară l-a făcut pe solistul trupei Paraziții să răbufnească la adresa celor mai mediatizați oameni și instituții din acest moment.

Cheloo, de la Paraziții, despre Arafat: Botnița lui Lady Arafat mă insultă!

„Asasinat administrativ al spiritului.

#refuzdebotnița!!! Spitalele refuză să interneze pacienți cu simptome de Covid. Oameni cu temperatură de peste 38°, stare generală proastă si tuse accentuată, sunt trimiși în izolare la domiciliu, fără a fi testați. Testele se fac pe programare si, până când le vine rândul, liber la promenadă

În schimb, Arafat induce panică în rândurile populației. Matematica fricii. Ține-i înspăimântați și vinde-le botnițe.

O să ajungem să fim obligați să ne cumpăram, fiecare, câte un apartament, în cazul în care ne îmbolnăvim, să avem unde să ne izolăm. Totul pentru bunastarea lui Arafat.

#refuzdebotnita! Botnița lui Lady Arafat mă insultă!

Făcând parte din categoria celor care nu contează decat în sondaje, o să fac tot posibilul ca masca să devină un obiect dispensabil. #refuzdebotnita

Refuz să mai umplu buzunarele marilor retaileri, abținându-mă , pe cât posibil, de la cumpărăturile săptămânale.

Nu voi mai cumpăra pâine, carne, lapte, brânza și alte alimente de bază din magazine.

O să cumpăr, ce nu reusesc să produc în grădina proprie, de la tăranii care nu au loc să-și vândă produsele in supermarket sau piata.

Acum este momentul în care putem sfida un sistem pervers, prin refuz de consum, haotic, de produse de care nu avem, cu adevarat, nevoie.

Vă urez un Covid plăcut în continuare!

P.s. O să cred în virusul vedetă doar în momentul în care morții vor fi adunați din șanțuri cu buldozerele.

Deocamdată, doar banii se adună în conturile cui trebuie.”, este mesajul dur al lui Cheloo.

Până astăzi, 6 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 29.223 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.413 au fost externate, dintre care 20.213 de pacienți vindecați și 1.200 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Cheloo a învins și banca. Deznodământ rar pentru cetățeni obținut de liderul Paraziții

Cheloo de la Paraziții și-a deschis un cont la o bancă din București în anul 2010, iar prin contract a avut alocată și o casetă de valori. La 9 ani de la acel moment, banca a dispărut, fiind achiziționată de o altă instituție financiară, însă cântărețul (Ion Ștefan Cătălin, pe numele lui real) a rămas titular al respectivei căsuțe de valori ”în vederea depozitării de obiecte și bijuterii din metale prețioase și semiprețioase, documente de valoare, titluri de valoare”.

Nimeni nu știe ce ține Cheloo în respectiva cutie (sau dacă ține ceva), cert este că aceasta nu se poate deschide decât în prezența titularului ei. Cum acesta nu a răspuns notificărilor repetate din partea reprezentanților băncii, aceștia s-au adresat instanței în vederea obținerii unei ordonanțe care să permită spargerea cutiei de valori pe cheltuiala proprietarului.

Cheloo nu s-a prezentat la proces și nici nu a trimis un avocat, părând a fi total dezinteresat de subiect. Cu toate acestea, el a câștigat și pe fond și la apel.

banca la care Cheloo a apelat în 2010 a căzut în propria capcană. Contractul dintre cele două părți are o clauză care permite prelungirea automată a acestuia pentru încă un an dacă în momentul expirării primelor 12 luni, titularul nu a solicitat rezilierea. Practic, contractul s-a prelungit de la sine de la un an la altul iar în momentul în care banca a cerut instanței forțarea cutiei de valori, aceasta constat că perioada contractuală nu expirase. În aceste condiții, judecătorii au respins solicitarea băncii și i-au dat dreptate ”absentului” Cheloo.