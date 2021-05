Cher a împlinit 75 de ani. „Zeița muzicii Pop” se mândrește cu o carieră de peste 50 de ani

In articol:

Astăzi, 20 mai, cântăreața Cher împlinește 75 de ani. Cunoascuta cântăreața căruia îi datorăm hiturile „Believe” și „Strong Enough” a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cei mai mari vânzători de discuri din lume.

Cine este Cher, intitulată "Zeița muzicii Pop"

Cher, numele său întreg Cherilyn Sarkisian LaPiere, este o cântăreață, actriță, compozitoare și designer de modă americană de origine armeană. Aceasta este cunoscută datorită vocii sale distinctive și este considerată de mulți ca fiind "Zeița muzicii Pop".

Citeste si: Doliu la Hollywood! Lumea filmului a mai pierdut o stea! Actrița Olympia Dukakis a murit la 89 de ani

Cher s-a născut în El Centro, California pe 20 mai 1946. Tatăl ei, John Sarkisian, era un refugiat armean care lucra ca șofer de camion, iar mama sa, Georgia Holt, era o actriță și ocazional model.

Cher, o carieră de peste cinci decenii

Cher a devenit cunoscută în anul 1965 ca membră a duo-ului pop/rock Sonny & Cher. Aceasta și-a continuat cariera solo în paralel cu cea de membră a grupului Sonny & Cher, iar în 1965, soțul cântăreței din aceea vreme, Bono a compus cel mai mare hit al lor, „I Got You Babe”.

La scurt timp, hitul „I Got You Babe” a intrat în primele 40 de poziții ale clasamentului Billboard, iar la numai trei săptămâni de la lansare, piesa a ajuns pe primul loc. Piesa s-a dovedit a fi un mare succes, atingând locul 19 în clasamentele R&B din SUA. Succesul hitului le-a dus vânzarea discului single în peste trei milioane de exemplare.

Imaginea hippie a grupului, în special a lui Cher a devenit apreciată de adolescenți.

Aceasta a introdus în modă pantalonii evazați, iar o întreagă generație de fete și-au îndreptat părul pentru a obține un look asemănător cu părul ei lung și negru.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Cher[Sursa foto: Instagram]

Tot în 1965, albumul de debut solo, intitulat „All I Really Want to Do ”, a fost primit cu recenzii bune și s-a bucurat de succes comercial, atingând locul 7 în UK Albums Chart și 16 în Billboard 200.

Timp de doi ani, succesul lui Sonny & Cher a început să scadă. Stilul lor muzical ușor, cu influențe folk și modul de viață fără droguri au devenit neapreciate de public, într-o perioadă în care rock-ul psihedelic devenise tot mai popular.

În 1970, Sonny și Cher au apărut în prima emisiune a lor „The Sonny and Cher Nitty Gritty Hour”, o combinație între umor și muzică live. "The Sonny & Cher Comedy Hour" a debutat pe micile ecrane în prima săptămână din august 1971, iar programul lor a avut succes încă din prima emisiune, atrăgând în special tânăra generație.

În 1974, „The Sonny & Cher Comedy Hour” a fost nominalizată la premiile Globurile de Aur și Emmy, iar Cher a câștigat Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriță de televiziune.

Pe 22 februarie 1974 s-a filmat ultimul episod al seriei, la două zile după ce Sonny și Cher au divorțat, iar pe 29 mai a fost difuzat ultimul episod.

Citeste si: Citate celebre de la Charlie Chaplin. Celebrul actor de filme mute a fost primul star al Hollywoodului

În 1982, Cher se mută în New York ca să ia lecții de actorie, iar în același an, este selectată în distribuția piesei de teatru „Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean” cu care își face debutul pe Broadway. La scurt timp primește un rol secundar în filmul „Silkwood”, film cu care câștigă Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

În 1985, Cher primește primul rol principal în filmul Mask, film care s-a bucurat de o audiență mare. Pentru acest rol ea câștigă Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

În 1987, primește rolul unei văduve în filmul Moonstruck, rol care îi aduce Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, și astfel devine una dintre cele mai de succes actrițe ale deceniului.

Pe 10 noiembrie 1998, a început comercializarea albumului intitulat „Believe ”. Cântecul a devenit rapid un hit de talie internațională, câștigând prima poziție în clasamentele de specialitate din peste 23 de țări.

Hitul „Believe” este single-ul al treilea ca vânzări în toată lumea al unei cântărețe și al optulea ca vânzări al anilor '90. Cher a intrat în Cartea Recordurilor când „Believe” a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, devenind cea mai în vârstă cântăreață care reușește acest lucru. Cu o carieră de peste 50 de ani, cântăreața este unul din cei mai cunoscuți idoli de pop și unul dintre artiștii cu cele mai mari vânzări ale tuturor timpurilor.