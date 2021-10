Christina Aguilera, schimbare radicală de look! Cum arată cântăreața vopsită roșcat?

In articol:

Deși era cunoscută pentru părul ei blond, ca de aur, Christina Aguilera a decis că e timpul pentru o schimbare de look incendiară. Artista s-a vopsit roșcat și s-a pozat în ipotaze pe care fanii au putut doar să le aprecieze. La apariția imaginilor cu noul look, urmăritorii artistei au fost șocați de cât de frumoasă poate fi Christina, indiferent de culoarea părului ei.

Postarea a reușit să adune într-un timp foarte scurt, peste 500 de mii de aprecieri și alte mii de comentarii pline de complimente. Astfel, celebra cântăreață a reușit din nou să surprindă cu spontaneitatea sa în ceea ce privește schimbările la nivelul aspectului fizic și să încânte privirile celor 7,7 milioane de urmăritori de pe Instagram.

"Aproape am căzut pe scări când am văzut poza asta!!!!! AYE 🔥🔥🔥🔥", "Dumnezeule!", "E frumoasă cu orice culoare", "Zeiță", sunt doar câteva dintre reacțiile internauților din comentariile postării cu noul look.

Citeste si: FOTO Nicoleta Nucă, complet nemachiată! Cum arată tenul vedetei?

Christina Aguilera scoate un nou hit

Christina Aguilera [Sursa foto: Instagram]

După o pauză destul de lungă, Aguilera revine în forță în industria muzicală, pregătind un nou single. În cadrul postării cu noul ei look roșcată, a scris numele a 3 cântărețe latino, împreună cu data lansării piesei în colaborare cu acestea.

Citeste si: Elite, sezonul 5. Când va apărea un nou sezon din Elita, serialul difuzat de Netflix

Celebritatea în vârstă de 40 de ani pregătește o supriză muzicală, afirmând că este un stil pentru ea. Astfel, fanii artistei așteaptă cu sufletul la gură să apară melodia Christinei Aguilera, cu Becky G, Nathy Peluso și Nicki Nicole, cu influențe latino.