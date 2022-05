In articol:

Ucraina este marea câștigătoare a celei de a 66-a ediție Eurovision! Ucraina a fost reprezentată în concurs de către trupa Kalush Orchestra, interpretând piesa “Stefania”, care le-a adus primul loc în marea finală Eurovision.

Ucraina a reușit să câștige cea de a 66-a ediție Eurovision! Ucraina a participat la finala Eurovision Song Contest 2022 cu melodia ”Stefania”, interpretată de Kalush Orchestra. Ucraina și Moldova s-au numărat printre primele țări care s-au calificat în finala Eurovision 2022, după prima semifinală a concursului.

Eurovision Song Contest, ajuns anul acesta la ediția a 66-a, a avut loc la Torino, după ce Italia a câștigat ediția din 2021 cu piesa "Zitti E Buoni" interpretată de trupa rock Maneskin. Semifinalele concursului au avut loc pe datele de 10 și 12 mai.

Cine a câștigat Eurovision 2022 [Sursa foto: Shutterstock]

Lupta din finala Eurovision 2022 a fost dusă de următoarele țări, cu piesele:

Lituania- Monica Liu- „Sentimentai”

Elveţia- Marius Bear- „Boys Do Cry”

Ucraina- Kalush Orchestra- „Stefania”

Olanda- S10- „De Diepte”

Republica Moldova- Zdob şi Zdub & Advahov- „Trenuleţul”

Portugalia- Maro- „Saudade, Saudade”

Islanda- Systur- „Með Hækkandi Sól”

Grecia- Amanda Giorgiadie Tenfjord- „Die Together”

Norvegia- Subwoolfer- „Give That Wolf a Banana”

Armenia- Rosa Linn- „Snap”

Belgia: Jérémie Makiese- Miss You

Cehia: We Are Domi- Lights Off

Azerbaidjan: Nadir Rustamli- Fade To Black

Polonia: Ochman- River

Finlanda: The Rasmus- Jezebel

Estonia: Stefan- Hope

Australia: Sheldon Riley- Not the Same

Suedia: Cornelia Jakobs- Hold Me Closer

România: WRS- Llámame

Serbia: Konstrakta- In Corpore Sano

Ucraina a fost reprezentată la Eurovision 2022 de catre trupa Kalush Orchestra ce a reușit să aibă o interpretare de excepție, aducându-le premiul cel mare!

Grupul de rap Kalush Orchestra au reprezentat Ucraina în finala Eurovision 2022 cu piesa “Stefania” care i-a dus în finala de sămbătă. Grupul Kalush Orchestra este format din șase persoane și provin din orașul cu același nume, Kalusuh din vestul Ucrainei.

În timpul atacurilor din Ucraina, grupul se afla într-un turneu național, iar unul dintre membrii s-au alăturat forțelor teritoriale care apărau Kievul.

Pe ce loc s-a situat România în finala Eurovision 2022

România a obținut un punctaj destul de slab la Eurovision 2022. Țara noastră a fost reprezentată de WRS în marea finală Eurovision 2022 cu piesa „Llámame”. Pe numele său real, Andrei Ionuț Ursu, este născut în Buzău în 1993. Tânărul a lucrat ca dansator pentru artiști celebri precum: Inna, Antonia sau Carla's Dreams și a făcut parte din trupa muzicală Shot.

În februarie 2022, WRS a lansat single-ul „Llámame”, cu care s-a calificat în finala selecției naționale pentru piesa care va reprezenta România la Concursul Muzical Eurovision 2022.