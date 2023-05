In articol:

Cine a câștigat Românii au Talent 2023. Vezi care a fost cel mai votat concurent din sezonul 13 și a plecat acasă cu trofeul, dar și premiul în valoare de 120.000 de euro.

Cine a câștigat Românii au Talent 2023

Marele premiu în valoare de 120.000 de euro, dar și trofeul Românii au Talent 2023 a fost câștigat de Rareș Prisacariu, în urma voturilor publicului!

Rareș Prisacariu, câștigătorul de la Românii au Talent 2023 este un băiețel de șapte ani, care este elev, dar studiază și actoria la Școala de Artă Populară din Botoșani.

În finala, ca și în celelalte etape ale concursului Românii au Talent, sezonul 13, Rareș Prisacariu a interpretat un monolog impresionat, menit să îi „trezească” pe oamenii mari la realitate.

Citește și: Rareș Prisacariu a câștigat Românii au Talent 2023. Finalistul: „Nu mă gândeam niciodată că voi ajunge la Românii au Talent”

Cine a câștigat Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Facebook]

Rareș Prisacariu a participat în finala de la Românii au Talent, alături de alți 10 finaliști

În finala de la Românii au Talent 2023 au performat 11 concurenți, însă cel mai votat moment de către publicul spectator a fost cel oferit de Rareș Prisacariu.

Pe locul doi s-au clasat Olya și Valera, cei doi acrobați din Ucraina, iar pe locul trei Oleg Spînu, concurentul din Republica Moldova.

Cei 11 finaliști de la Românii au Talent 2023 au fost: Rareș Prisăcariu, Bianca Avram, Monique Family, Albert Gugulan, Oleg Spânu, Olya și Valera, Taheira Sașa, Sara Piliego, Sandip Brahamin, Eduard Dragu și Carina Veghiu.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cum arată culturista care face ravagii pe OnlyFans. "Oamenii îmi spun «Kendall Jenner pe steroizi»"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Cine sunt Olya și Valera, finaliștii de la Românii au Talent 2023. Concurenții din Ucraina s-au clasat pe locul 2

Cine a câștigat Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Facebook]

Rareș Prisacariu a primit Golden Buzz în preselecții

Simpaticul câștigător de la Românii au Talent, sezonul 13, i-a impresionat pe jurați și spectatori încă din preselecțiile de la Românii au Talent 2023 cu un monolog destul de profund pentru un băiețel de șapte ani.

De aceea, Smiley și Pavel Bartoș au decis să apese pe Golden Buzz și să îl trimită de Rareș în semifinala concursului de talente.

„Mă numesc Rareș Andrei Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din „Leagănul culturii”, de la Botoșani. Vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești.

Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți. Am citit foarte mult de mic și am învățat cât de important este cititul pentru că cititul te face din ce în ce mai înțelept.

Autorul meu preferat este Mihai Eminescu. L-am descoperit pe Mihai Eminescu prin genialitatea lui, prin poeziile lui, prin operele lui de artă. Pe mine mă emoționează foarte mult...cuvintele sunt la fel de actuale și pe vremea noastră.

Oamenii nu își iubesc țara, Eminescu vrea să îi îndemne pe oameni să-și iubească țara. Acest îndemn este la fel de actual și în vremea noastră. Toți oamenii să nu se mai prefacă că își iubesc țara. Eu sunt prea mic ca să judec oamenii. Dacă în țara noastră ar exista numai oameni înțelepți, atunci nu mai este de schimbat nimic. Investiția în educație este soluția.”, a mărturisit Rareș în preselecții la Românii au Talent, sezonul 13.

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Prețul fericirii”.

Citeste si: „Să aducă o diferență.” Julia Chelaru a avut parte de o schimbare radicală- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 13 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele căsătoriei lui Rose Hanbury, presupusa amantă a prințului William, cu David Cholmondeley- radioimpuls.ro

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări luni și marți, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar de miercuri până sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Prețul fericirii”, doar la Kanal D.

Îndrăgitul serial “Prețul Fericirii” (Yasak Elma) revine în casele milioanelor de telespectatori cu noi episoade din fascinanta poveste a familiei Argun. Telespectatorii vor fi martorii unor momente noi, pline de neprevăzut, situații neașteptate și intrigi țesute de-a lungul timpului, în jurul impresionantei familii Argun.

Lupta acerbă pentru reușită, alegerile complicate pe care membrii familiei Argun au fost nevoiți să le facă, dar și poveștile de iubire vor menține suspansul în fiecare moment din îndrăgita producție turcească.

Fanii serialului „Prețul fericirii” vor putea afla cum tânăra și înverșunata Yildiz (Eda Ece), va avea parte de surprize uriașe din partea fostului soț Halit (Talat Bulut) iar reacția frumoasei femei va fi pe măsură.

Ambițioasa Ender (Şevval Sam) va continuă să uneltească împotriva lui Halit iar rivalitatea femeii în ceea ce o privește pe Sahika (Nesrin Cavadzade) va atinge cote maxime.

Nu ratați„noile episoade din „Prețul fericirii”, îndrăgitul serial care va putea fi urmărit de miercuri până sâmbătă, la Kanal D.

Totodată, serialul turcesc “Destăinuiri” va putea fi urmărit în fiecare luni și marți, de la 22:30, la Kanal D!