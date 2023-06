Cine a fost ”Românca lui Berlusconi” și ce spunea ea despre celebrul politician și patron al clubului AC Milan. ” L-am cunoscut la teatru, la Roma, într-o seară”

In articol:

Viața privată a lui Silvio Berlusconi a fost una controversată. Numele fostului premier al Italiei a fost asociat mereu cu petreceri deocheate, femei fără număr, de diferite naționalități, plătite generos pentru distracții, și multe substanțe interzise. A plecat de pe această lume, bolnav de leucemie, având alături de el pe ultima soție, cea de a treia, mai tânără decât proprii săi copii, femeia cu care s-a însurat la vârsta de 85 de ani!

Cine a fost ”Românca lui Berlusconi” și ce spunea ea despre celebrul politician. „Foarte generos, protector, aproape ca un tată”

Printre femeile din viața patronului de la AC Milan a fost și Ioana Vișan, tânăra din Curtea de Argeș, cunoscută în presa din Italia drept „românca lui Berlusconi”. Drept dovadă, în urmă cu ani de zile, mai exact prin 2015, jurnaliștii din Cizmă prezentau un scandal, ajuns ulterior și în instanță, care implica plăți în valoare totală de 2,15 milioane de euro făcute de Silvio Berlusconi către 20 de tinere, inclusiv către Ioana.

Banii vehiculați au fost asociați cu petrecerile extravagante organizate de controversatul Berlusconi în perioada 2010-2014, conform datelor obținute de procurorii italieni, iar românca a fost și ea menționată în în scandal. Totuși, Ioana a negat vehement că ar fi avut o relație intimă cu politicianul, și a marșat public doar pe o relație amicală cu el. „Foarte generos, protector, aproape ca un tată”, a povestit Ioana Vișan, care avea să recunoască doar faptul că primea între 2.000

”Românca lui Berlusconi” a spus că a avut o relație de amiciție cu fostul premier!

și 5.000 de euro pentru o seară pe care o petrecea cu Silvio Berlusconi, fără implicații de alt gen.

Mai mult decât atât, ”românca lui Berlusconi” a recunoscut în fața ziariștilor italieni că relația de amiciție s-a răcit după începerea procesului.

” Am spus numai adevărul. Și nu înțeleg de ce, totuși, deși am spus numai adevărul, președintele a dispărut. Nu mai am vești de la el ”, spunea Ioana, în 2015, conform știrileprotv.ro. Apoi, după scandal, a ales să se mute într-o țară îndepărtată, nu înainte de a vorbi la superlativ despre Silvio Berlusconi, cel căruia în Italia i se spunea ”Tesoro”.

Ioana Vișan - Silvio Berlusconi [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cine a fost ”Românca lui Berlusconi” și cum l-a întâlnit pe celebrul politician. „ Am avut ce învăța de la el”

Într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro în 2013, ”românca lui Berlusconi” a a vorbit despre fostul premier în termeni laudativi.

„Pe Silvio Berlusconi l-am cunoscut la teatru, acum patru ani de zile, la Roma, într-o seară. Pentru mine a fost o mare plăcere”, a declarat Ioana Vișan, care avea să mai spună că, deși a primi bijuterii extrem de scumpe de la el, în realitate, cel mai mare cadou a fost amiciția dintre ei.

„ Eu am o stimă foarte mare pentru domnul președinte Silvio Berlusconi, îl stimez în mod deosebit, are foarte multe calități. Am avut ce învăța de la el, cu siguranță, mai ales în ceea ce privește Dreptul constituțional. Este un foarte bun tată de familie, este o persoană deosebită, este un mare apărător al libertății ”, povestea Ioana pentru WOWbiz.ro

Silvio Berlusconi [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cum a murit Silvio Berlusconi

Fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, s-a stins din viață luni! Fostul politician era de vineri într-o unitate spitalicească, pentru mai multe investigații privind leucemia pe care o descoperise nu cu mult timp în urmă.

De precizat este faptul că, în ultima perioadă, Berlusconi a fost internat de mai multe ori și, abia în urmă cu două luni apăruseră informații despre problema de sănătate cu care se confrunta. La momentul acela, celebrul politician părea optimist privind starea sa de sănătate și spera că își va reveni.

„Am reuşit să revin chiar şi din situaţii dificile şi delicate ”, erau cuvintele lui Silvio Berlusconi la momentul respectiv.