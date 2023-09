In articol:

Cine este Adrian Stoica, românul care a câștigat America's Got Talent 2023. Bărbatul a participat alături de cățelușa sa, Hurricane, și a reușit să pună mâna pe premiul de un milion de dolari.

Românul Adrian Stoica a impresionat audiența America's Got Talent alături de cățelul său, Hurricane, din rasa Border Collie, și a câștigat premiul în valoare de un milion de dolari!

În cel de-al 18-lea sezon al emisiunii din Statele Unite, 11 concurenți au ajuns în finală, iar Adrian Stoica și Hurricane nu doar că au ridicat sala în picioare, dar au și câștigat voturile publicului, obținând astfel victoria în competiție.

„Mă simt bine. O să sun acasă”, a declarat Adrian Stoica imediat după ce a aflat că este marele câștigător de la America’s Got Talent 2023.

În vârstă de 45 de ani, Adrian Stoica provine din Brașov, dar a locuit în Italia timp de aproximativ 20 de ani. De asemenea, românul a participat și la concursul Românii au Talent în sezonul 12, dar și la iUmor în anul 2020.

Conform protv.ro, Adrian Stoica a urmat o școală de dresaj și a afirmat că pentru el, comunicarea cu un câine este similară cu vorbirea cu un om. Mai mult decât atât, în Italia, el se ocupă de sportul disc dog.

Cine e Adrian Stoica, românul care a câștigat America's Got Talent. Acesta a participat alături de cățelușul său [Sursa foto: Captură YouTube]

Dresorul și cățelușa sa au cucerit instant publicul

Adrian Stoica și border collie-ul său au cucerit imediat inima publicului de la începutul emisiunii America's Got Talent. La audiții, ei au prezentat o demonstrație impresionantă de trucuri pe melodia "Better When I'm Dancing" a lui Meghan Trainor.

Echipa compusă din dresor și câine a prezentat numeroase trucuri pe melodia "Crazy Little Thing Called Love" a trupei Queen în finală. La un moment dat, Sofia Vergara a fost solicitată să se alăture numărului lor pentru a-i sprijini. La finalul demonstrației, spectatorii s-au ridicat în picioare și i-au aplaudat minute în șir.

„Cred că, în ceea ce privește evoluția de la audiții la show live, acesta este cel mai bun număr pe care l-am văzut în această seară. Momentul a fost live și a fost dificil. Echipa a fost uimitoare”, a declarat juratul Simon Cowell, în finală.

Într-o declarație pentru presa internațională, Adrian Stoica a mărturisit că a fost uimit să afle că el și cățelușa sa au câștigat America’s Got Talent 2023.

Românul a dezvăluit că intenționează să meargă la o plimbare pentru a sărbători reușita, după care să se odihnească, deoarece se simte foarte obosit.

Surse: paginademedia.ro, playtech.ro, playsport.ro