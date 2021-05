Cine e Dragoș Țânțăreanu, fiul lui Cristian Țânțăreanu. Cu ce se ocupă fiul omului de afaceri și de ce nu mai vorbește cu tatăl său

In articol:

Cristian Țânțăreanu are un fiu, Dragoș, și alți doi copii vitregi, copiii soției din prima căsătorie.

Omul de afaceri și fiul său au o relație rece și distantă, după ce între ei au avut loc mai multe certuri.

Cine e Dragoș Țânțăreanu

Cea mai mare dezamăgire a lui Cristian Țânțăreanu a fost faptul că băiatul său și-a părăsit soția și cei doi copii, pentru amantă, cu care are alți doi copii.

Dragoș Țânțăreanu are 50 de ani și a ieșit în evidențe prin fapte deloc mărețe, chiar dezamăgitoare pentru tatăl său. Cea mai mare dezamăgire și nemulțumire a lui Cristian Țânțăreanu este faptul că fiul său și-a lăsat soția și cei doi copii pentru amanta, Adriana Nicolae.

În presă s-a scris despre faptul că omul de afaceri l-a dat afară din casa din Corbeanca, pe care i-a construit-o lângă reședința din Paradisul Verde. În casa respectivă au rămas nora lui Țânțăreanu și cei doi copii, de care este foarte apropiat și are grijă.

Rămas fără nimic, Dragoș Țânțăreanu și-a văzut de viață alături de amanta sa, cu care are doi copii și au luat-o de la zero. Cristian Țânțăreanu a declarat pentru libertatea.ro, că nu este foarte apropiat de cei doi copii pe care fiul său îi are cu Adriana Nicolae.

“Mi-am cunoscut cele două nepoţele, am fost să le văd. Sunt copii, sunt nevinovaţi. Însă cu Dragoş am în continuare o relaţie rece. Mai mult nu vreau să comentez.”, a declarat milionarul.

Un alt episod care a fost relatat în presă a fost o urare pe care Dragoș i-a făcut-o tatălui său. În stare de ebrietate acesta a spus: “Îi urez tatei să moară, să-mi rămână averea mie!”.

Replica lui Cristian Ţânţăreanu a fost însă devastatoare pentru Dragoș, pentru că l-a dezmoștenit.

Faptul că nu au o relație apropiată de tată-fiu a fost confirmat de curând de Cristian Țânțăreanu. El nu a vrut să comenteze un episod de altercație, la care a intervenit și poliția, în care a fost implicat fiul său, Dragoș.

Polițiștii din Ilfov au fost sesizați într-o seară din luna februarie, după ce fiul milionarului Cristian Țânțăreanu ar fi atacat doi tineri. Incidentul a avut loc într-o parcare din Corbeanca. Acesta ar fi avut un bolid la vânzare, iar cei doi tineri s-au apropiat cu lanterna de la telefon să privească în interiorul mașinii. Martorii aflați atunci la fața locului au declarat că Dragoș Țânțăreanu a ieșit nervos din loocalul de lângă parcare, a început să-i înjure și să-i lovească pe cei doi tineri.

Întrebat despre acest incident, Țânțăreanu nu a comentat prea multe.

“Dom’le, am auzit și eu, dar nu comentez problema asta. Noi nu suntem în relații de multă vreme. Am auzit că s-a petrecut aici un incident, dar e treaba lui”, a declarat milionarul Cristian Țânțăreanu pentru FANATIK.

Cristian Țânțăreanu și-a lăsat afacerile pe mâinile fiilor vitregi și ai nevestei

Cristian Țânțăreanu are o relație mai bună cu nora părăsită și cu fiii lui vitregi decât cu propiul copil. De vila pe care i-a construit-o lui Dragoș se bucură fosta sa soție și cei doi copii, iar pentru băieții din prima căsătorie a soției sale a construit, de asemenea câte o casă, în Paradisul Verde, din Corbeanca. Potrivit informațiilor apărute în presă, fiecare vilă pe care a făcut-o pentru copiii săi este estimată la 300.000 de dolari.