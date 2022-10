In articol:

Cine e Gabriel Drăgușanu de la Chefi la Cuțite 2022. Gabriel Drăgușanu se numără printre cei șapte membri ai echipei lui Chef Sorin Bontea. Concurentul a impresionat atât telespectatorii, cât și pe jurați cu povestea sa de viață.

Gabriel Drăgușanu face parte din echipa lui Chef Sorin Bontea, numărându-se printre concurenții care au primit tunici de culoarea aurului alb la show-ul culinar „Chefi la Cuțite” 2022.

Gabriel Drăgușanu are 36 de ani, este de profesie bucătar și vine din Germania. Concurentul are o poveste de viață impresionantă: s-a născut la Târgoviște, părinții săi locuiesc în Roman, iar el are domiciliul în Ilfov.

„Am un copil care s-a născut în Italia, iar celălalt în Germania.(...) E complicat, dar locuiesc în Germania acum”, spunea concurentul, potrivit a1.ro.

Cine e Gabriel Drăgușanu de la Chefi la Cuțite 2022 [Sursa foto: Facebook]

Care este povestea impresionantă de viață a lui Gabriel Drăgușanu

La intrarea în compețiția Chefi la Cuțite 2022, Gabriel Drăgușanu le-a dezvăluit chefilor cum a ajuns să se apuce de gătit și ce ocupație mai avea pe lângă cea din bucătărie.

Concurentul a mărturisit că a trecut prin clipe complicate, iar toți cei trei jurați au rămas șocați când au aflat că Gabriel a fost dealer de droguri în adolescență.

„La 18 ani mi-am început aventura de bucătar, în străinătate. Din 2004 până în 2012 am stat în Italia. Toată activitatea mea a fost în bucătărie și pizzerie.(...) Am avut un anturaj destul de rău, eram un dealer de droguri. Am intrat în anturajul greșit... Îmi cumpăram haine, nu aveam unde se le spăl, aruncam hainele murdare și îmi cumpăram altele, să vedeți ce mentalitate aveam atunci. În ziua de azi nu aș mai face asta niciodată.(...) Totul s-a schimbat atunci când banii mei câștigat au început să se ducă pe droguri. Îmi vindeam mie drogurile. Am făcut chestia asta aproape 6 luni”, a povestit Gabriel Drăgușanu despre acea perioadă, potrivit a1.ro.

Gabriel a mai povestit că momentul în care a decis să pună stop activităților ilegale a fost acela când a văzut mașina de poliție parcată în fața casei sale.

„Am dispărut pur și simplu, am plecat la fratele meu. Dacă opream mașina în fața casei, eu acum nu vă mai vorbeam. Mi-au sărit toate drogurile din cap în noaptea în care am văzut poliția în fața casei. Cel mai urât capitol din viața mea.”, a mai adăugat el.

Show-ul "Chefi la cuțite" este difuzat pe Antena 1, în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30. În același timp, Kanal D difuzează luni, de la ora 20:00, serialul "Aripi frânte". Totodată, telespectatorii pot viziona pe Kanal D, miercuri, de la 22:30, celebrul show "Jocul cuvintelor cu Dan Negru".

sursă: a1.ro