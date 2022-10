In articol:

Cine e Gheorghe Nicolae de la Chefi la Cuțite 2022. Gheorghe Nicolae, cunoscut și drept Gigi Nicolae, se numără printre membrii echipei lui Sorin Bontea la Chefi la Cuțite 2022, alături de Angelo Quintanar, Gabriel Drăgușanu, Andrei Mihalcea, Carmen Cojocaru și

Arminia Lorena Grad.

Gheorghe Nicolae de la "Chefi la Cuțite 2022" are 28 de ani și provine din Ploiești. Concurentul are o afacere în domeniul HoReCa, mai exact un fast-food cu burgeri, potrivit a1.ro. Gigi Nicolae a povestit că mai are un frate cu care era adesea comparat de profesori.

„Provin dintr-o familie normală. Am un frate mai mare decât mine. M-a ajutat mereu când eram mic la școală, mie neplăcându-mi chiar atât de mult școala. Întotdeauna profesorii ne comparau și îmi spuneau „Nu ești ca fratele tău”, dar m-am descurcat și am reușit totuși să fac 12 clase.” , a povestit concurentul Chefi la Cuțite.

Tânărul face parte din echipa lui Sorin Bontea, după cum și-a dorit încă din preselecții. Concurenții selectați de Sorin Bontea au fost: Sorin Ilieș (cuțitul de aur), Angelo Quintanar, Gheorghe Nicolae, Gabriel Drăgușanu, Andrei Mihalcea, Carmen Cojocaru și Arminia Lorena Grad.

„Are gust, este simpatic, doritor, va face echipă bună cu restul”, a spus chef Sorin Bontea despre concurent, în culise.

Cine e Gheorghe Nicolae de la Chefi la Cuțite 2022 [Sursa foto: Facebook]

Cu ce își ocupa Gheorghe Nicolae timpul înainte să devină bucătar

Până să intre în lumea bucătarilor, Gheorghe Nicolae își ocupa timpul cu sportul. Concurentul a povestit că până la 18 ani, pasiunea sa a fost fotbalul. După ce și-a finalizat studiile, Gigi Nicolae și-a găsit primul job ca și bucătar, de unde a învățat o mulțime de lucruri care îl ajută și astăzi.

„Am fost și fotbalist cândva, am jucat fotbal, dar n-am fost la un nivel mare. Până la 18 ani, cam asta am făcut, am jucat fotbal, dar se pare ca viața de fotbalist nu a fost pentru mine.

După ce am terminat cu fotbalul și liceul, mi-am găsit primul job în bucătărie. Printr-o oportunitate am reușit chiar să devin bucătarul principal la grill. Practic, asta m-a ajutat să ajung aici.”, povestea Gigi Nicolae.

Cu ce se ocupă Gheorghe Nicolae în prezent

La momentul actual, Gigi Nicolae este administrator al unui fast-food de burgeri. După spusele concurentului, ocupația sa este cea care îl ține în priză și îi dă sens vieții.

„Dețin un fast-food de burgeri. Sunt rețetele mele, iar totul merge ca o afacere de familie și ne bucurăm de treaba asta. Pentru mine, mai mult de trei zile libere mi se par deja un calvar și vreau să mă întorc înapoi la muncă. Acolo este viața mea. Tot ce însemn eu se regăsește în acest fast-food.”, a mărturisit concurentul.

Cine e Gheorghe Nicolae de la Chefi la Cuțite 2022 [Sursa foto: Facebook]

