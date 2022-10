In articol:

Cine e Lina Chirilă de la Chefi la Cuțite 2022. Femeia este unul dintre bucătarii cu experiență din echipa lui Cătălin Scărlătescu, în cadrul competiției culinare. Lina are o vastă experiență în domeniul gastronomic, dar și povești și experiență care au captat atenția juriului.

Lina Chirilă este originară dintr-un sat de lângă Roman, mai exact satul Secuieni. Are 65 de ani și s-a născut într-o familie cu încă opt frați, o familie modestă din care a primit o educație aleasă și a învățat ce înseamnă să ai aproape oamenii iubiți și potriviți.

Prima decizie Importantă pe care a luat-o a fost să renunțe la școală și să se căsătorească. Așadar, la doar 16 ani, Lina se căsătorește cu “omul său”, însă viața nu a fost deloc roz pentru ea în acest mariaj. Conflictele dintre ea și soțul ei au fost foarte agresive față de ea, povestind că era violent fizic cu ea. După opt ani de căsnicie, femeia a decis să plece în Italia, iar timp de opt ani nu s-a mai întors în țara natală.

Soțul ei a murit acum 12 ani.

Cine e Lina Chirilă de la Chefi la Cuțite 2022 [Sursa foto: Captură YouTube]

A locuit 20 de ani în Italia până să se întoarcă defintiv în România și să-și facă o carieră aici. Timp de 17 ani a lucrat în restaurante din Padova, Sottomarina și Veneția și a învățat toate secretele bucătăriei italienești.

“Opt luni am lucrat la o bătrână că nu știam limba și trebuia să învăț. Unde să mă duc? După aceea am întâlnit o moldoveancă care m-a întrebat dacă vreau să lucrez la restaurant și să îi dau 300 de euro ca să-mi ofere postul. Am dat șpagă și-am intrat într-un restaurant ca femeie de spălat farfurii”, a povestit concurenta în fața chefilor.

La emisiune, Lina a scot toate asurile din mânecă și a mers la sigur cu preparatul. Femeia cu peste 33 de ani de experiență ca bucătar a ales să gătească catalană de pește, mai exact un “platou” format din homar, midii, scoici, caracatiță și alte ingrediente care au creat curcubeu în gurile chefilor. Femeia a trecut în etapa următoare cu trei cuțite.

Câți bani a câștigat Lina Chirilă în Italia

Tot în cadrul audițiilor, Lina Chirilă a spus că primea în primele luni ale anului între 1200 și 1800 de euro salariu, iar la finalul anului primea 2000 de euro pe lună. Ocupa postul de sub-bucătar și gătea pentru mai mult de 1000 de persoane. Cu aproximativ 17 ani de lucrat în străinătate, concurenta de la Chefi la Cuțite a putut să adune sume frumușele pentru a trăi mai mult decât decent în țara natală.

Înainte de aflarea jurizării, Lina a creat un moment umoristic prin care a dat de înțeles că banii cu care s-a întors acasă nu au fost deloc puțini. Din acești bani, femeia a construit două case în satul de proveniență. Una este cu două etaje, modernă și mobilată pentru fiul său și familia sa, iar încă una în care ea locuiește, la mici distanță de cealaltă, pentru a fi aproape de ei.

Lina Chirilă are un băiat [Sursa foto: Captură YouTube]

