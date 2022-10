Mesajul dur transmis de Lora, după ce un medic și-a dat cu părerea despre declarațiile Deliei legate de faptul că nu își dorește copii: „Cred că s-a săturat”

In articol:

Delia a reușit să stârnească un val de controverse după ce a făcut o serie de declarații legate de faptul că nu își dorește copii, mai ales că de-a lungul timpului i s-au tot adresat întrebări legate de o viitoare sarcină, însă abia acum, cântăreața a ieșit public și a explicat motivele pentru care nu își dorește să devină mamă.

Mai multe persoane au reacționat în acest ”scandal”, printre care și vedete, dar și fani sau persoane care pur și simplu au vrut să-și exprime părerea cu privire la cele spuse de cunoscuta artistă. Acum, un medic a venit cu o părere legată de alegerea cântăreței de a nu deveni mamă.

„Un copil nu-ți blochează viața. Un copil nu-ți taie aripile. Un copil este energie nouă, pură. Este sens, direcție și motivație în viață. Este IUBIRE și ÎMPLINIRE! Nu cunosc nicio femeie care să fi luat decizia de a nu avea copii și care să nu fi regretat până la urmă. Este doar un sfat pe care ți-l ofer cu prietenie! Delia, mai e încă timp”

, a scris medicul Adina Alberts, pe Facebook.

Reacția Lorei, după ce a văzut mesajul transmis de medic

După ce a văzut postarea Adinei Alberts, Lora a reacționat imediat în secțiunea de comentarii, transmițându-i medicului că astfel de sfaturi personale se oferă în privat, nu public.

În același timp, cântăreața a mai spus că, cel mai probabil, Delia are numeroase motive să fie fericită și dacă alegerea sa este de a nu deveni mamă, acest lucru nu ar trebui să fie comentat de nicio persoană.

„Draga mea dragă, sfaturile prietenești de o astfel de intimitate, pe uterul si viata altei femei, nu se dau pe Facebook. In "meseria" ei are mai multă "energie nouă" decât ar putea duce un om fără această vocație, deci nu are cum să îi lipsească ceva ce are din belșug. Cred că s-a săturat să răspundă la întrebarea asta. A epuizat toate motivele și cred că cel mai cinstit e să înțelegem că există și această perspectivă.”, a scris Lora, în secțiunea de comentarii a postării medicului.

