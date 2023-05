In articol:

Cine e Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. Frumoasa actriță a îmbrăcat rochia de mireasă, la câteva luni după cununia civilă.

Cine e Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra

Manfred Spendier este de origine austriac, dar locuiește în România din anul 2006. Soțul Ancăi Dumitra este un om de afaceri din industria agriculturii și conduce o firmă importantă de la noi din țară, care produce utilaje agricole.

Părinții lui Manfred Spendier dețin o fermă în apropiere de Klagenfurt, unde cultivă cereale și se ocupă cu creșterea animalelor precum vaci și oi. Faptul că a muncit mult la fermă și a condus diverse utilaje folosite în agricultură, l-a convins pe soțul actriței să urmeze studiile în domeniu. Astfel, a devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

„Părinţii mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi.

Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei. Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agricole.

Apoi, un prieten m-a remarcat şi m-a recomandat pentru un post de dealer de echipamente agricole şi uite aşa am intrat în acest domeniu”,

a declarat Manfred în cadrul unui interviu.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Un primar de 65 de ani s-a căsătorit cu o fată care abia a împlinit 16 ani și a angajat-o pe mama ei la primărie- stirileprotv.ro

Citește și: Anca Dumitra a fost la un pas să renunțe la cununia civilă. Care este motivul pentru care nu a vrut să se mai căsătorească: ,,Ne-am gândit că astea sunt semne”

Cine e Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. Vedeta din Las Fierbinți s-a căsătorit religios [Sursa foto: Facebook]

Anca Dumitra a îmbrăcat rochia de mireasă

Anul trecut, Manfred Spendier s-a hotărât să o ceară în căsătorie pe partenera sa, Anca Dumitra. Cei doi s-au căsătorit civil la câteva luni, pe 17 decembrie.

După câțiva ani de relație, iată că a venit și momentul în care celebra actriță a îmbrăcat rochia de mireasă. Fiind persoane foarte discrete, care au dorit ca viața lor privată să stea departe de luminile reflectoarelor, nu au anunțat evenimentul.

Anca Dumitra s-a căsătorit religios, la data de 29 aprilie 2023. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe poze din timpul evenimentului. Cuplul a fost în culmea fericirii, iar atmosfera a fost una specială. Alături de ei au fost colegii Ancăi de pe platorile de filmare plus mulți prieteni apropiați lor.

Citește și: Gianina din Las Fierbinți vârstă. Câți ani are Anca Dumitru, actrița care interpretează personajul efervescent din serial

Citeste si: „Mare prost am fost, mare prost.” Tavi Clonda a recunoscut dacă a înșelat-o pe soția sa! Artistul a făcut declarații șocante despre relația cu Gabriela Cristea- kfetele.ro

Citeste si: Andra Volos, primele pofte în calitate de femeie însărcinată. Marymar îi este alături- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker Bowles, dezvăluiri despre averea personală. Cât de bogată este viitoarea regină a Angliei- radioimpuls.ro

Cine e Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitra. Vedeta din Las Fierbinți s-a căsătorit religios [Sursa foto: Instagram]

Anca Dumitra este o actriță de succes

Anca Dumitra este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. S-a născut în Craiova, pe 31 august 1987 și a urmat studiile la Universitea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

Pe parcursul carierei sale, a jucat în numeroase piese de teatru și a avut și roluri în filme, precum: Copilăria lui Icar, Unde dai și unde crapă, Oase pentru Otto, Doing Money, Complet necunoscuți și Haita în acțiune.

Anca Dumitru are 35 de ani și s-a căsătorit în urmă cu doar câteva zile cu partenerul său, Manfred Spendier, în vârstă de 45 de ani. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu și au organizat o petrecere ca în povești, alături de prieteni dragi și familie.

Surse: libertateapentrufemei.ro, click.ro