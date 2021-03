Gianina din Las Fierbinți vârstă. Câți ani are Anca Dumitru, actrița care interpretează personajul efervescent din serial

In articol:

Anca Dumitra interpretează personajul Gianinei în serialul Las Fierbinti de la Pro TV.

Câți ani are Anca Dumitra, actrița care o joacă pe Gianina în Las Fierbinți

Actrița a cucerit publicul prin frumusețea sa, dar și doza imensă de naivitate, și are are fani în toată țara.

În vârstă de 33 de ani, Anca Dumitra a atins culmile succesului după ce a obținut rolul Gianinei în cel mai urmărit serial de comedie din România, Las Fierbinți de la Pro TV. Totuși, în realitate, actrița nu rezonează cu personajul său.

Pe contul său de Instagram se pot vedea fotografii de la spectacolele ei sau momente imortalizate din vacanțe, unde nu e nici urmă de fetița naivă din serialul Las Fierbinți.Pe rețelele sociale, fanii pot admira o femeie încrezătoare, dar gingașă și jucăușă în același timp.

Gianina din Las Fierbinți, în viața reală

Cum a ajuns Anca Dumitra să interpreteze rolul Gianinei din Las Fierbinți

Actrița s-a mutat de la Craiova la București pentru a-și urma visul. După ce a obținut rolul Gianinei din cel mai iubit serial de comedie de la Pro TV, Las Fierbinți, Anca Dumitra a cunoscut culmile succesului. Tânăra a povestit cum a decurs castingul și cum a ajuns să facă parte din producția care a cucerit publicul din România.

„ În facultate am fost nu neapărat genul ăla tocilar, dar mi s-a părut că până nu termin cei trei ani de studiu și ceilalți de masterat nu am ce să ofer. N-am vrut să mă prezint la niciun casting și, în anul I de masterat, știu că am fost chemată și m-am dus. Și uite-mă aici, șapte ani de zile mai târziu, la tine în platou”, spunea Anca Dumitra.

Gianina din Las Fierbinți

Actrița a mărturisit că și-a descoperit latura comică atunci când a început să filmeze pentru serialul Las Fierbinți. Înainte de asta, tânăra a interpretat doar roluri dramatice, precum cel din spectacolul Vrăjitoarele din Salem (teatru) și cel din filmul Doing Money, produs de BBC Two.

„În cei cinci ani de facultate nu m-am remarcat cu comedia. Am făcut numai chestiile dramatice din școală, le-am cam bifat pe toate. Și apoi a venit treaba asta cu serialul și m-a luat și pe mine prin surprindere, că nu știam că am și latura asta comică”, mai spunea Anca Dumitra.

Câți bani câștigă Gianina din Las Fierbinți

Anca Dumitra încasează o sumă frumușică pentru fiecare episod filmat pentru serialul Las Fierbinți de la Pro TV. Totuși, suma câștigată nu se compară cu remunerația lui Mihai Bobonete. Potrivit informațiilor site-ului Impact.ro, actriță este plătită cu 500 de euro pentru un episod, în timp ce colegul său de platou încasează 1.000 de euro pentru aceeași perioadă.

Anca Dumitra, actriță din Las Fierbinți

Cine este în realitate Gianina din Las Fierbinți

Anca Dumitra este o actriță româncă de film și teatru. S-a născut pe 31 august 1987 la Craiova și a absolvit Universitatea de Arte Teatrale și Cinematografie în 2009.

În anul 2009, vedeta a jucat primul rol în filmul Copilăria lui Icar și a avut roluri notabile în filme precum „Unde dai și unde crapă” (2012), „Las Fierbinți” (2012-2020) sau „Doing Money” (2018). Anca Dumitra a jucat în multe spectacole la „Teatrul de Comedie ” din București. Între anii 2009 – 2011, tânăra a absolvit cursurile de master în arta actorului la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografie.

