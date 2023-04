In articol:

Cine e Monica Odagiu. Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România.

Cine este Monica Odagiu

A jucat în filmul „Teambuilding”.

Monica Odagiu s-a născut la data de 27 iunie 1996 la Braila. Provine dintr-o familie de artiști, iubitori de muzică. Tatăl ei este chitaristul Gelu Odagiu, iar sora ei este Ana Odagiu.

Monica Odagiu a urmat lecții de canto și de pian, încă din copilărie, iar la 7 ani a participat la un concurs de pian, organizat la Paris. Artista se înțelege foarte bine cu sora ei și au avut foarte multe proiecte la care au participat împreună.

„Eu și Ana suntem echipă în fiecare secundă a vieții noastre. Ne completăm, ne susținem și ne potențăm! Mă înțeleg minunat cu ea. Mai bine decât se va putea vreodată vedea în filmulețele noastre sau la televizor. E ceva rar ce avem noi și e greu de explicat în cuvinte. Ana mi-e tot!”, a declarat Monica Odagiu.

A urmat cursurile liceului Dinu Liptti, apoi a absolvit Universitatea Națională de Arte Teatrale și Cinematografie I.L. Caragiale și s-a orientat spre actorie.

Monica Odagiu are o carieră de succes

Monica Odagiu este una dintre cele mai apreciate artiste și actrițe din România. Deși s-a făcut remarcată, datorită vocii ei speciale, Monica a ales să devină actriță.

În 2011, Monica Odagiu a jucat în serialul „Pariu cu viața”, făcând parte din trupa LaLa Band. Este cunoscută și pentru rolurile sale din „Mia își ratează răzbunarea”, „Roket Man” sau „Teamuilding”.

Monica Odagiu a avut multe proiecte pe plan profesional, alături de sora ei, Ana Odagiu. Cele două au participat și la câteva emisiuni TV, unde s-au făcut remarcate datorită relației speciale pe care o au.

În prezent, Monica Odagiu are aparții pe mai multe scene de teatru, precum Teatrul Mic, Teatrul Dramaturgilor și Teatrul Metropolis, din București, dar și în alte spectacole din țară.

Monica Odagiu, familie

Monica Odagiu este o persoană foarte discretă, atunci când vine vorba de viața personală. De fiecare dată când a fost într-o relație, aceasta a încercat să țină totul departe de presă.

În urmă cu ceva timp, au apărut zvonuri despre o posibilă relație dintre Monica Odagiu și Dan Bitman. Cei doi au avut o colaborare în 2016, dar nu au recunoscut niciodată că ar fi fost mai mult decât atât.

Monica susține că este foarte ocupată pe plan profesional și nu are timp de o relație amoroasă.

„Nu am timp de nimic în perioada asta, însă, dacă ar exista cineva, oricum nu v-aș spune. Doar mă ştiţi! Nu o să intru în detalii, pentru că nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală, dar ce pot să-ți spun este că în perioada aceasta cariera este cea mai importantă pentru mine”, a declarat actrița.

Monica Odagiu trece printr-o perioadă dificilă

Monica Odagiu a fost implicată de curând într-un accident rutier. Actrița a lovit un pieton, în centrul capitalei și trece prin momente dificile.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment.

Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupă de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte.

Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie.

Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul.”, a fost mesajul actriței pe Facebook.

