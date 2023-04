Monica Odagiu, reacție sfâșietoare după accidentul mortal din Capitală! Nu poate uita cum s-a stins tânărul în fața ei: “Sunt traumatizată. Totul a fost înregistrat pe camerele video”

In articol:

Monica Odagiu este încă în stare de șoc, după ce a fost protagonista unui accident mortal produs în Capitală în decursul zilei de ieri, 9 aprilie, în urma căruia un bărbat, în vârstă de 33 de ani, și-a pierdut viața. Vedeta a făcut primele declarații în mediul online, explicând cu exactitate ce s-a întâmplat, declarându-se nevinovată.

Actrița regretă faptul că o persoană s-a stins în urma accidentului, însă susține că a făcut tot ce se putea și a încercat să evite tragedia. Din nefericire, medicii ajunși la locul faptei nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tânărului, fiind prea târziu.

Monica Odagiu, o primă reacție după accidentul mortal pe care l-a produs în Capitală

Monica Odagiu trece prin clipe dificile după ce a produs accidentul mortal din București, în urma căruia un bărbat de 33 de ani și-a pierdut viața. Actrița este traumatizată de clipele teribile în care tânărul s-a stins chiar în fața ei, însă mărturisește că a făcut tot posibilul să evite impactul.

Vedeta a făcut o declarație în mediul online, ca primă reacție după accidentul rutier, și a ținut să precizeze că întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de luat vederi, demonstrând astfel că este nevinovată. De asemenea, este îndurerată de faptul că un tânăr și-a pierdut viața în urma tragediei și mărturisește că are nevoie de timp pentru a trece peste șoc.

“Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am incercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare. Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul ”, a transmis Monica Odagiu, pe rețelele de socializare.

