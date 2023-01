In articol:

Biografie Pepe. Află cine este cu adevărat artistul

Biografie Pepe

Ionuț Nicolae Pascu, cunoscut sub numele de scenă Pepe, s-a născut pe data de 20 iulie 1979, în București.

Este un muzician, compozitor, producător, interpret, actor și prezentator de televiziune.

Numele de „Pepe” nu a fost ales de el în mod special pentru scenă, ci i-a fost atribuit chiar de fratele său mai mare în copilărie. Inițial, acesta îl numise „Pepiță”, de la „bebiță”, dar apoi toată familia a început să îl numească Pepino sau Pepe, așa că numele de Ionuț nu prea a fost folosit.

În perioada 1993-1998, a studiat cursul de canto-clasic de la Școala populară de artă, sub îndrumarea profesorului, criticului muzical și compozitorului Camelia Dăscălescu.

Pentru că nu avea o situație financiară favorabilă, Pepe a fost nevoit să muncească de la 12- 14 ani, pentru a plăti lecțiile de canto.

„Ca să-mi plătesc lecțiile de canto, eu am muncit pe brânci. Am făcut o grămadă de lucruri: am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine sau de cafea... Niciodată nu mi-a fost rușine”, a povestit artistul la un moment dat.

În copilărie, Pepe a participat la mai multe concursuri de muzică, dar nu mereu primea premiul mult așteptat. În ciuda faptului că uneori nu trecea nici de preselecție la un concurs, artistul nu a renunțat niciodată și a fost mereu hotărât în ceea ce privește pasiunea lui pentru muzică.

Pepe devenit cunoscut după ce a câștigat un premiu în urma Festivalului de la Mamaia.

Cine e Pepe. Biografie vârstă, familie, carieră. Află care e numele său real [Sursa foto: Instagram]

Pepe. Cariera sa de cântăreț și prezentator TV

Pepe a debutat în 1996 la Ploiești, la un festival de muzică ușoară, unde a obținut premiul trei.

În 1999, Pepe a devenit solistul fostei trupe „Latin Express”, care a introdus pentru prima dată stilul flamenco în România. În vara anului 1999, „Latin Express” a câștigat premiul I la festivalul de muzică ușoară de la Amara, iar ulterior locul II la festivalul de muzică ușoară de la Mamaia, cu piesa „Nu te mai doresc”.

Începând cu anul 2000, Pepe a hotărât să își continue cariera de cântăreț individual și a devenit cel mai apreciat cântăreț de latino din România. Artistul și-a dedicat aproape tot timpul proiectelor sale și a lansat următoarele albume:

Pepe, 2003

Îmi place, 2003

Cine te iubește, 2002

Inimă nebună, 2004

Fericire și tristețe, 2007

Aruncă-mi o privire, 2011

În anul 2004, a avut ocazia de a compune melodia „Numai iubirea” pentru coloana sonoră a primei telenovele românești, acest lucru fiind un pas important pentru cariera sa.

Pepe a avut numeroase concerte și apariții, care i-au adus faima și este susținut de foarte mulți fani care îi apreciază melodiile.

Fiind un artist foarte îndrăgit, nu a durat mult până la postura de prezentator. Pepe a acceptat cu drag să fie moderatorul mai multor emisiuni TV, dar a făcut parte și din juriul unei emisiuni de tip concurs pentru copii.

În 2023, Pepe este prezentatorul unei noi emisiuni TV, cu un format interactiv și amuzant.

Pepe. Familie

În prezent, Pepe formează un cuplu cu iubita sa, Yasmine Ody și împreună au un băiețel în vârstă de aproape un an, pe care l-au botezat Pepe Junior. Cei doi se înțeleg foarte bine și au o familie frumoasă.

Pepe mai are două fete, Maria și Rosa, împreună cu fosta soție, Raluca Pastramă. Chiar dacă cei doi au divorțat după o relație de mai bine de 8 ani, Pepe are o legătură strânsă cu fiicele sale. Artistul își petrece timpul liber alături de cei trei copii ai săi ori de câte ori are ocazia.

