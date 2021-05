Cine e Raisa Chiribuţă, semifinalista de la Românii au Talent 2021. Concurenta: "Când dansez mă simt liberă"

In articol:

Cine e Raisa Chiribuţă, semifinalista de la Românii au Talent 2021.

Alexandra Dinu a apăsat Golden Buzz şi a trimis-o pe concurentă direct în semifinală.

În a doua semifinală live de la Românii au Talent 2021 vor performa următorii concurenţi: Dean Bowman, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Maria Rădeanu, Magitot, Simion R Ştefan, Cosmin Adrian şi Louise, Elena Gatcin, Raisa Chiribuţă. Art of Robots, Ruslana Krutas, Remi Martin şi Filip Cioc.

Cine e Raisa Chiribuţă, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 11

Raisa Chiribuţă a luat Golden Buzz la Românii au Talent 2021, imediat după ce şi-a încheiat actul artistic din preselecţii. Alexandra Dinu nu a mai aşteptat ca vreunul din colegii săi juraţi să mai spună ceva.

Raisa Chiribuţă are 11 ani şi locuieşte în Craiova. Micuţa concurentă a studiat gimnastică, balet şi dans.

Concurenta de la Românii au Talent 2021 îşi doreşte să facă o carieră din dans.

"Mă numesc Raisa Chiribuţă, am 11 ani şi sunt din Craiova. Talentul meu este să fac balet şi gimnastică. Prima oară am început cu dansurile moderne, doar că m-am lăsat de ele, am început gimnastica şi apoi baletul. Dansul m-a ajutat să trec peste timiditatea pe care o am. Când o să fiu mare, îmi doresc să fiu coregrafă de gimnastică acrobatică. Când eram mai mică îi spuneam mamei mele că eu vreau să câştig Românii au Talent", a spus Raisa în preselecţii.

Alexandra Dinu a apăsat Golden Buzz fără să ezite

Alexandra Dinu a apăsat butonul auriu, imediat după ce Raisa Chiribuţă şi-a încheiat actul artistic din preselecţii.

Astfel, toţi juraţii au rămas fără glas, iar micuţa concurentă a izbucnit în lacrimi de fericire.

"A fost ceva fantastic, a fost fabulos. Nu cred că am văzut ceva la fel de bun, niciodată. Nu pot să îmi imaginez cum a fost posibil. Astea sunt momentele pe care vrei să le trăieşti la Românii au Talent. E un fenomen, e o nebunie, care practic m-a lăsat cu gura căscată. Ne-a zis la început că o să ne arate latura ei necontrolată şi s-a dovedit a fi molipsitoare. Mi-am lăsat efectiv simţurile să reacţioneze şi am apăsat Golden Buzz-ul. Nu am mai lăsat pe nimeni dintre colegii din juriu să spună nimic", a spus Alexandra Dinu în preselecţii.

Andi Moisescu a explicat gestul colegei sale din juriu, care a apăsat Golden Buzz fără să se gândească prea mult. Juratul este uimit de copiii din ziua de azi, care pot face performanţe încă de la vârste fragede.

"Asta e frumos în viaţă că şi ce pare imposibil, uneori se poate. Ne-a lăsat fără glas, practic. Adevărul e că te lasă aşa puţin pe gânduri, pur şi simplu pleacă mâna singură pe butonul auriu. Şi pe mine m-a surprins reacţia Alexandrei, care a fost extrem de rapidă, dar dacă stau bine să mă gândesc la ce a făcut fata asta la vârsta ei, deci da, e de domeniul senzaţionalului uneori. Anumiţi copii sunt de domeniul senzaţionalului, nu îţi vine să crezi. Te uiţi şi zici, bă aşa ceva nu există, dar există", a spus Andi Moisescu.

Andra crede în talentul Raisei şi este convinsă că poate ajunge pe marile scene ale lumii.

"Raisa are toate premisele să devină o vedetă de generaţie nouă. Dacă Raisa performează la 11 ani în felul acesta, mă gândesc peste câţiva ani unde va trebui să mergem să plătim bilet şi să o vedem cine ştie pe ce scene mari ale lumii", a spus Andra.

Cine sunt finaliştii aleşi în prima semifinală Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. ZECE dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

În prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 au performat următorii concurenţi: Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Sara Şmighelschi, Acro Mystic Duo, Duo Turkeev, Rianna Rusu, Andrii și Bogdan Kalashnyk, Narcisa Ungureanu, Ana Maria Mărgean, Daria Batschi Beleca, GIM şi Rareş Trufea.

Însă, doar CINCI dintre aceştia au câştigat un loc în marea finală a emisiunii şi vor avea şansa de a pune mâna pe marele trofeu în valoare de 120. 000 de euro.

Cei CINCI FINALIŞTI votaţi în prima semifinală live de la Românii au Talent 2021 sunt: Duo Turkeev, Daria Batschi Beleca, Ana Maria Mărgean, GIM şi Rareş Trufea.