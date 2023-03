Cine este Adda. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie. Vezi cum și-a cunoscut celebra artistă soțul

In articol:

Biografie Adda. Vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre celebra artistă, ce a devenit cuvonscută cu piesa „Minți murdare făcute praf”.

Biografie Adda

„Îți arăt că pot”, „Nu plânge, Ana”, „Minți murdare făcute praf” și „Loverboy” sunt doar câteva dintre hit-urile cu care Adda a intrat in sufletul fanilor săi.

Adda a devenit cunoscută încă de mică, după ce a postat pe Youtube piesa „Minți murdare făcute praf”.

„Compun muzică de mică, am avut formaţie, aveam o casetă cu înregistrarea unei piese compuse de mine şi de alte două prietene. Asta mi-am dorit şi îmi doresc să compun muzică pentru mine şi pentru alţi artişti. Am un bussiness, Baladda Records, care este în dezvoltare, „Stările Addei“ şi ultimul meu single chiar sunt co-producţii. Îmi doresc să descopăr oameni noi, artişti tineri, pe care să-i dezvolt, să-i învăţ, să-i îndrum în carieră. Chiar îmi doresc să fac ceva mare”, declara ADDA pentru adevărul.ro în urmă cu mai mulți ani.

Adda a avut un începutîn industria muzicală la care mulți ar visa.

Celebra artistă nici nu terminase bine liceul și deja primea propuneri importante.

„M-au sunat, eu urma să-mi dau BAC-ul, care erau şansele să-mi spună că au auzit de mine în magazinul de pantofi şi mi-a zis să vin în Bucureşti, să văd filmul. Am mai făcut încă o piesă care nu a mai ajuns pe coloana sonoră, dar e pe YouTube, şi după câteva luni m-au sunat şi mi-au spus că „Minţi murdare“ va fi coloana sonoră a filmului, dar o vom reface în studio la Marius Moga, cu un rapper. Atunci am decis să mă mut în Bucureşti, ai mei erau îngrijoraţi că nu cunosc pe nimeni, dar eu am simţit că dacă mă mut în Bucureşti o să fac ceva bun. Am ajuns în studio la Marius Moga, am refăcut piesa, am filmat videoclipul, am ajuns la câteva emisiuni. A fost o realizare, aveam 19 ani”, povestea Adda, potrivit sursei de mai sus.

Cine este Adda. Biografie: Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Cine este și cu ce se ocupă Cătălin Rizea, soțul Addei

Adda și soțul său trăiesc o frumoasă poveste de dragoste încă din adolescență. Cătălin Rizea, soțul Addei, a fost sportiv și a jucat într-o echipă de rugby. Mai apoi, Cătălin Rizea a ajuns managerul și impresarul soției sale.

Adda a povestit, în urmă cu ceva timp, despre modul în care l-a cunoscut pe soțul său. Cei doi s-au cunoscut la mare, prin intermediul unui prieten comun. La prima vedere, părea că relația dintre ei va fi una de prietenie, însă lucrurile s-au schimbat în scurt timp.

„Nu mă gândeam niciodată că o să fim împreună. Era un bărbat mișto, avea corpul bine lucrat, avea pătrățele, și eu arătam bine, eram o schiloadă. Nici eu n-am avut vreo intenție și nici el, având în vedere că am mâncat hamsii cu usturoi pe plajă amândoi ”, a povestit artista.

„ A doua zi după această întâmplare ceva s-a schimbat în sufletele noastre și am început să vorbim”, a spus Adda.

