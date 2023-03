„Verificati-vă copiii în fiecare zi” Adda, apel disperat la adresa oamenilor. Ce a găsit artista în propria casă? „În pat”

In articol:

Adda este foarte activă pe rețelele de socializare și are o legătură foarte apropiată cu cei ce o apreciază. Artista a fost mereu o persoană sinceră și nu i-a fost niciodată teamă să își spună punctul de vedere în spațiul public. Artista face parte din oamenii care suferă de boala Lyme, o boală cauzată de mușcătura de căpușă.

Vestea cum că suferă de această boală a venit ca un trăsnet peste vedetă și nu a putut să accepte ușor acest lucru și nu își dorește ca alte peroane să treacă prin ceea ce a trecut ea.

Citește și: Zi mare în familia Addei! Cătălin Rizea le-a dat tuturor vestea: ”Asta e atmosfera de la noi din casă” Ce se întâmplă cu Alexandru, fiul lor?

Recent, Adda a postat un mesaj disperat către fanii ei. Acesta le-a povestit oamenilor cum s-a trezit cu o căpușă în pat, la o oră distanță după ce a fost afară cu câinii ei. Artista este foarte îngrijorată ca nu cumva să mai fie prin casă astfel de insecte și a menționat că va căuta peste tot și va verifica fiecare milimetru. Vedeta a mărturisit că patrupedele au protecție și căpușele nu le pot mușca, în schimb se pot plimba stinghere prin blana acestora căutând un nou cămin.

Citeste si: Andra Volos, cadou de mii de euro din partea lui Lele, de 8 martie. Ce surpriză i-a făcut celebrul manelist iubitei sale- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Am vrut sa fac postare despre asta când începea teoretic sezonul lor. Dar având in vedere cat de schimbătoare e vremea… pfuaa. Deci tocmai am găsit o căpușa in pat. La o ora după ce am scos câinii afara. Câinii au protecție. Teoretic nu are cum sa-i muște, dar se poate plimba pe ei. Se poate plimba peste tot. Urca si gardu… e groasa. Asta părea nemâncată. O sa verific toată casa. Fiecare mm. Ideea e ca, eu nu am cum sa mai pățesc nimic pentru ca deja am Lyme, dar e foarte periculos pentru ceilalți”, a scris cântăreața în mediul online.

Postarea făcută de Adda [Sursa foto: Instagram]

Citește și: ”Îmi vine să urlu” Adda și-a strigat disperarea pe internet! Artista, la capătul puterilor din cauza diagnosticului cu care se luptă

Citeste si: „Știu că asta așteptați! Vreau să se termine.” Radu Siffredi a răbufnit în direct, după ce i-a jignit pe copiii Oanei Matache- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare 9 martie 2023: Ce trebuie să faci în ziua celor 40 de Mucenici- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul făcut de Gina Matache după ce a publicat imaginile în care Radu Siffredi înjură unul dintre copiii Oanei Matache. Mama Deliei a stârnit multe semne de întrebare- radioimpuls.ro

Ce i-a sfătuit Adda pe oameni?

Artista știe foarte bine prin ce momente și stări a trecuta atunci când a aflat că suferă de Lyme și nu vrea să mai treacă nimeni prin așa ceva. Prin urmare, vedeta încearcă să facă tot ce îi stă în putere ca să îi prevină pe cei ce o urmăresc. Adda i-a rugat pe oameni să își stropească curțile, să verifice dacă copiii sau animalele lor de companie au fost mușcați de căpușe. În cazul în care s-a întâmplat acest lucru, cântăreața îi îndeamnă să nu intervină singuri, să meargă la spital, iar mai apoi să facă toate analizele necesare.

„Stropiți curțile!!! Verificați-va copiii IN FIECARE ZI! Inclusiv in CAP! ca acolo le place sa se înfigă! Daca aveți animale de companie VERIFICATI-LE ZILNIC. Daca aveți ghinion si va musca. NUUU O SCOATETI SINGURI!!!!! Mergeți la spital sa o scoată !!!!VIE!!!! Si duceți căpușa la analize la BORRELIA CENTRUM sau la alte laboratoare unde se face analiza pe căpușa vie, sa vedeți daca e purtătoare. Daca luați antibiotic, la 3 săptămâni/ 4 săptămâni de la ultima doza de antibiotic. Faceți RN- AT BORRELIA, sau BORRELIA TEST DE CONFIRMARE METODA LINE BLOT SAU WESTERNBLOT IGG IGM”, a mai completat Adda.