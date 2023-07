Cine este Adina Alberts. Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. „Toți cei șase ani de medicină n-am făcut decât să învăț”

In articol:

Biografie Adina Alberts. Află totul despre soția omului de afaceri Viorel Cataramă. Cei doi sunt căsătoriți de 10 ani și au împreună o fiică.

Cine este Adina Alberts

Adina Magdalena Alberts s-a născut pe 5 februarie 1969, Galaţi, România. Este unul dintre cei mai populari medici de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă.

Adina Alberts a terminat liceul de matematică-fizică Emil Racoviţă. În anul 1996, aceasta a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, din Bucureşti, fiind încurajată de mama ei să aleagă o carieră în lumea medicinei.

„La 20 de ani eram un copil necopt care stătea acasă, la părinţi, şi studia intens medicină. Practic toţi cei şase ani de medicină n-am făcut decât să învăţ.

Aveam un grup de prieteni, de colegi, ne petreceam toate orele de la şcoală împreună, plus toate orele extra şcolare şi vacanţele împreună. Astfel că, la finalul facultăţii, am fost la fel de nepregătită pentru viaţă. Mama, din dorinţa de a nu mă deranja de la învăţat, nu mă trimitea nici măcar la pâine.”, a povestit medicul estetician.

În anul 2000, Adina Alberts s-a căsătorit cu Gerrit Willem Alberts, de care a divorțat în 2009. În prezent, este căsătorită cu Viorel Cataramă, de mai bine de 10 ani. Cei doi au împreună o fiică, Briana Maria, în vârstă de 8 ani.

Adina Alberts este medic de chirurgie plastică

În anul 1999, Adina Alberts a promovat examenul de Rezidenţiat şi a ocupat postul de Asistent de Cercetare în Chirurgie Plastică- Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca”, Bucureşti.

Mai târziu, în 2003, a obținut postul de Asistent Universitar al UMF „Carol Davila” în specialitatea Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă, în clinica de profil a Spitalului Clinic de Urgenţă „Floreasca”, Bucureşti.

A devenit medic specialist în anul 2004, când a promovat examenul de specialitate în Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă.

În perioada 2007 – 2008, a ocupat postul de asistent universitar UMF “Carol Davila, în Clinica de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic de Urgenţă “Bagdasar- Arseni”, Bucureşti.

Adina Alberts a promovat examenul pentru medic primar în 2008, iar anul următor a susţinut teza de doctorat şi a obţinut titlul de Doctor în Ştiinte Medicale.

În anul 2003, medicul estetician a pus bazele unei clinici private de chirurgie plastică. Locația este deschisă și astăzi și este preintre cele mai cunoscute și mai recomandate, datorită rezultatelor satisfăcătoare.

Cine este Adina Alberts. Biografie vârstă, studii, carieră, familie. „Toți cei șase ani de medicină n-am făcut decât să învăț” [Sursa foto: Instagram Adina Alberts]

Adina Alberts este căsătorită cu Viorel Cataramă

Adina Alberts este căsătorită de mai bine de 10 ani cu celebrul om de afaceri Viorel Cataramă. Medicul și-a cunoscut soțul la câțiva ani după un divorț. Cei doi au împreună o fiică, Briana Maria, în vârstă de 9 ani.

„Viorel m-a sunat într-o zi şi m-a invitat la un restaurant. Am acceptat acea invitaţie amânând-o vreo trei zile, neştiind la ce să mă aştept. El nu era obişnuit cu o astfel de atitudine.

Dar nici eu nu eram obişnuită cu astfel de invitaţii. A fost o perioadă încărcată de multe trăiri şi emoţii, multe deplasări în străinătate, vacanţe, weekenduri, nunţi, botezuri, concerte, mese cu amicii lui… Trecuseră deja mai bine de un an şi tot nu înţelegeam şi nu vedeam sensul unei vieţi atât de agitate.

Primii doi ani ai relaţiei noastre au fost o luptă corp la corp ca să mă exprim aşa, dar ne iubeam tare. Altfel nu am fi rezistat. Apoi s-a instalat pacea şi am devenit o familie unită, şi am adus pe lume o fetiţă minunată, un copil mult dorit!”, a declarat Adina Alberts.

Medicul estetician este foarte mândră de fiica ei și face tot posibilul să îi ofere tot ceea ce își dorește și o educație aleasă.

„Fetiţa este sufletul meu. Seamănă cu tatăl ei ca două picături de apă, la trăsăturile fizice mă refer. Personalitatea ei însă este a mea.

Este născută în zodia Leului, este nevoie de putere şi fermitate pentru a fi ţinută în frâu şi cizelată în propriul ei beneficiu. Ea vrea să se facă prinţesă. Ne pregătim pentru asta în sensul că avem cinci condiţii pe care trebuie să le îndeplinim:

1. să fie frumoasă şi mereu îngrijită; 2. să se comporte frumos şi să fie civilizată; 3. să înveţe bine: 4. să aibă o meserie; 5. să asculte mereu de părinţi. Lucrăm la aceste taskuri. Zilnic! O modelez cu propriile ei dorinţe!”, a povestit Adina Alberts.

