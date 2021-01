Cine este Alex Stoica, noul concurent de la Puterea Dragostei. Tânărul a fost "războinic" la Exatlon

In articol:

Cine este Alex Stoica, noul concurent de la Puterea Dragostei. Cel mai nou membru venit în casa Puterea Dragostei, a fost "războinic" la Exatlon, în sezonul al treilea.

Alex Stoica, fostul concurent de la Exatlon, a intrat în casa Puterea Dragostei de la Kanal D. Fetele de la Puterea Dragostei au rămas impresionate de fizicul celui mai nou concurent venit în casa iubirii.

Alex Stoica, noul concurent de la Puterea Dragostei, a impresionat o țară întreagă cu performanțele sportive de care a dat dovadă la Exatlon România.

Concurentul a decis să participe la Puterea Dragostei fiindcă este pregătit să înceapă o nouă etapă a vieții sale și vrea să își găsească jumătatea.

Alex Stoica, sportiv încă din copilărie

Alex Stoica, cel mai nou concurent de la Puterea Dragostei, este un sportiv desăvârșit care și-a dedicat viața activităților sportive, încă din copilărie.

”De mic am făcut sport, de la 11 ani. Am făcut 8 ani de atletism, apoi după ce am terminat liceul am făcut un an de box și ulterior mi-am dat seama că era foarte târziu, cel puțin pentru mine, să fac box și mi-am dorit să mai fac un sport, ca să pot să ajung la Jocurile Olimpice, pentru că-mi plăceau foarte mult. Și am făcut caiac al treilea sport, pe care l-am practicat câțiva ani, până în 2016. Apoi m-am lăsat pentru că au fost niște probleme la nivel de federație. Și de atunci am fost personal trainer și am încercat și partea de fitnnes, câștigând câteva premii la concursuri, la clubul unde activăm în Galați.”, a povestit Alex Stoica.

Alex Stoica a moștenit pasiunea pentru sport de la tatăl său

Alex Stoica și-a pierdut tatăl înainte de competiția Exatlon . Bărbatul a murit pe 30 august, de Sfântul Alexandru, și a fost înmormântat chiar de ziua de naștere a concurentului din echipa albastră, 3 septembrie, ziua în care el a împlinit 26 de ani.

„Atunci, în sezonul 3, am fost precum un cal, am stat două luni și jumătate, ăsta a fost scopul meu, măcar dacă nu mă vede tatăl meu, măcar mă vadă prietenii lui, familia etc. Îl visam de multe ori când eram în competiție. Când eram la baracă aveam un ritual al meu, mă rugăm la Dumnezeu și îmi ziceam mereu că vorbeam cu el și îl simțeam lîngă mine. Tata a făcut și el sport, probabil de la el moștenesc pasiunea pentru sport, competitivitatea, dorința de a fi mai bun și de a înfrunta orice obstacole”, a mai spus Alex Stoica.