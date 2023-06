Cine este Alexandra Stan? Biografie: studii, vârstă, familie. Află totul despre controversata cântăreață

In articol:

Alexandra Stan este cunoscută de un public larg datorită talentului și parcursului spectaculos în industria muzicală.

Piesele sale ajung imediat în topuri și sunt fredonate de generații întregi.

Iată cine este Alexandra Stan, tânăra care a ajuns până și în topurile internaționale.

Cine este Alexandra Stan

Alexandra Stan este o solistă internațională, celebră de la noi din țară și o tânără nonconformistă din showbiz-ul românesc.

Cântăreața este născută în data de 10 iunie 1989 și are vârsta de 34 de ani. Este din Constanța, însă s-a mutat la București cu mult timp în urmă pentru a-și urma visul de a deveni artistă.

Alexandra Stan a cochetat cu muzica încă de la o vârsta fragedă, participând la numeroase concursuri muzicale. De asemenea, a avut o apariție impresionantă la Festivalul de Muzică Ușoară din Mamaia în copilărie.

La vârsta de 15 ani, artista a fost remarcată de cei din trupa Hi-q, care i-au descoperit talentul și au difuzat-o la o televiziune națională, "HI-Q noi 2", prezentată chiar de membrii trupei, în anul 2003.

Alexandra Stan a interpretat piesa Paulei Seling "La radio se anunță ploi".

Alexandra Stan a ajuns în topurile internaționale

Succesul Alexandrei Stan a venit graduat, însă s-a bucurat de celebritate încă de la începuturi. În anul 2009, cântăreața a lansat primul său single "Lollipop", care a întâmpinat un real succes în România.

Ulterior, în 2010, artista a lansat cel de-al doilea single "Mr. Saxobeat", care în doar 2 luni a ajuns cel mai mare hit al ei în România, ocupând primul loc în "Romanian Top 100" timp de 8 săptămâni la rând.

Mai mult decât atât, piesa sa a ajuns pe prima poziție în Italia, Danemarca, Slovacia, Ungaria și Polonia. Totodată, a fost numărul 1 în Austria, Germania și Elveția timp de 20 de săptămâni în total.

Succesul cu care s-a întâlnit Alexandra Stan datorită piesei „Mr. Saxobeat” a fost uriaș. Cântăreața a primit sute de premii, precum discul de platină în Australia, Spania, Danemarca, Suedia și Italia.

La Romanian Music Awards 2011 a primit 2 nominalizări pentru "Mr. Saxobeat", Best Dance și Best Song pe care le-a și câștigat. Ea a fost, de asemenea, nominalizată pentru Premiul MTV Europe Music Awards pentru Best European Act.

Alexandra Stan, studii și familie

Alexandra Stan a urmat studiile Liceului Teoretic „Traian” și a absolvit Facultatea de Management „Andrei Șaguna”. Deși nu a urmat niciun curs în domeniul muzical, tânăra nu a considerat acest lucru un impediment și a demonstrat întregii lumi că atunci când îți propune ceva este incontestabil să nu se bucure de un real succes. Alexandra Stan a muncit din greu și a trecut prin perioade foarte grele, însă niciodată nu a renunțat la visul ei cel mai mare.

Alexandra Stan mai are o soră, Andreea Stan. Pe tatăl ei îl cheamă George Stan, iar pe mama sa Daniela Stan.

De curând, artista și-a întemeiat propria familie cu Bogdan Stăruială, cu care își dorește să trăiască o poveste de dragoste până la adânci bătrâneți. De asemenea, cântăreața își dorește copii, motiv pentru care a și oficializat relația cu partenerul său de viață într-un cadru legal, ca atunci când o să apară cei mici, părinții lor să fie deja căsătoriți.

Alexandra Stan a fost bătută de impresarul care îi era și iubit

În anul 2023, Alexandra Stan a trecut prin clipe desprinse parcă din filmele de groază. Artista a fost agresată fizic de cel care îi era pe atunci și iubit și impresar, Marcel Prodan. Cântăreața a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost internată la spital, motiv pentru care a trebuit să își anuleze toate concertele.

Mai mult decât atât, Alexandra Stan a fost înșelată și pe plan financiar de Marcel Prodan, lucru pe care l-a dezvăluit public, în fața întregii țări.

„Am trecut prin asta și m-a marcat atât pe mine, cât și restul țării, cred. Da, a fost crunt. A fost un moment în care eu m-am trezit la realitate. Mi-am dat seama ce se întâmpla de fapt, cine erau oamenii ăia cu care eu lucram de 3 ani jumătate, cine erau oamenii pe care eu îi credeam familie, despre care eu credeam că mi-a pus Dumnezeu mâna-n cap.

Cu câteva luni înainte, tata începuse să-mi spună, pentru că el fusese tour manager-ul meu, mergea cu mine peste tot în concerte, și el mai afla chestii, de la promoteri, de la agenți, începuse să mai audă adevărul: câți bani se luau pe un concert, cine încasa de fapt. El începuse să audă tot felul de chestii de genul ăsta. Și el îmi spunea, dar pentru că eu aveam părerea asta despre tata dinainte, că a greșit, că a făcut el niște credite și n-a zis, credeam că el minte. Pentru că aveam imaginea asta despre el. Și de fapt el nu mințea, el spunea adevărul, s-a dovedit ulterior", a povestit Alexandra Stan în cadrul unei ediții din emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

