Cine este Andra Dumitrache de la „Căsătoriți pe nevăzute”. Tânăra de 30 de ani s-a păstrat „pură” pentru bărbatul care îi va deveni soț

Andra Roberta Dumitrache este noua participantă la emisiunea experiment „Căsătoriți pe nevăzute”. Tânăra speră să găsească un partener, alături de care să se bucure de momentele fericite și care să o înțeleagă.

Cine este Andra Roberta Dumitrache de la „Căsătoriți pe nevăzute”

Andra Dumitrache are 30 de ani și este din Prahova. Momentan este fără ocupație din cauza pandemiei, iar după câțiva ani petrecuți în București, tânăra s-a mutat acasă la părinți, în orașul natal. Ea s-a înscris la „ Căsătoriți pe nevăzute ” pentru a întâlni un bărbat alături de care să fie ea însăși și cu care să facă un cămin.

„De când am împlinit 30 de ani, am impresia că s-au schimbat anumite lucruri în viața mea și eu nu știu. Consider că am așteptat foarte mult să am pe cineva cu adevărat în viața mea. Mi-ar plăcea să-mi formez un cămin. Mi-ar plăcea să fiu o persoană afectuoasă și iubitoare și deschisă, să trăiesc super momente cu persoana iubită, dar n-am avut cine. Mi-ar plăcea o persoană care să trăiască și să se bucure de momente în adevăratul sens al cuvântului, nu să se limiteze la anumite aspecte.”, a spus Andra Dumitrache.

Deși are vârsta de 30 de ani, Andra Dumitrache este virgină, iar în toți acești ani nu a experimentat nimic pe partea de sexualitate, ci a preferat să se păstreze pentru bărbatul care îi va deveni soț.

„Nu am o părere formată despre acest lucru. Nu am experimentat lucruri, încât să am o părere. Până în momentul de față nu am avut relații care să evolueze din toate punctele de vedere.” , a mai spus tânăra.

Regulile emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”

Reality show-ul este un format de televiziune unic, în care oameni singuri vor să-și găsească jumătatea. Elementul inedit constă în metodele științifice prin care aceștia vor fi „potriviți” de experții emisiunii. Cu ajutorul lor, participanții vor întâlni persoane cu care sunt compatibili, cu care se vor căsători, iar apoi își vor putea da seama dacă doresc să rămână sau nu împreună.

Cine sunt cei patru experți de la emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”

Patru experți îi vor ajuta pe participanții la emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” să-și întâlnească iubirea și totul prin intermediul mai multor teste de specialitate. Oana Nicolau, Mircea Iliescu, Taher Sonu și Victor Toriani sunt experții în psihologie și genetică care vor găsi persoanele compatibile dintre toți participanții.

