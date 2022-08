In articol:

Cine este Anghel Damian, noul iubit al lui Theo Rose. Vestea zilei și a verii a venit din partea lui Theo Rose. Cântăreața și-a anunțat fanii din online că a început o nouă relație amoroasă.

Cine este Anghel Damian, noul iubit al lui Theo Rose

Vezi cine este Anghel Damian, bărbatul care s-a iubit mai bine de 8 ani cu Lia Bugnar!

Theo Rose a uimit pe toată lumea cu anunțul făcut în dimineața zilei de 1 august 2022. Se pare că aceasta și Alex Leonte au pus capăt relației, iar acum, cântăreața formează un cuplu cu Anghel Damian: „Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea. L-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis.”, a mărturisit Theo Rose pentru urmăritorii săi.

Însă, cine este mai exact noul iubit al artistei?

Anghel Damian este un actor și scenarist în vârstă de 31 de ani, originar din București, cunoscut mai ales pentru relația cu actrița Lia Bugnar, în vârstă de 53 de ani. Bărbatul a realizat o multitudine de scenarii cu teme precum copilăria și relațiile existente într-o familie, toate fiind produsele suferinței în urma divorțului părinților săi. Înainte de a se visa actor și de a ajunge un scenarist de succes, noul iubit al lui Theo Rose a jucat baschet la nivel profesionist și dorea

în același timp să urmeze cursurile Facultății de Drept, în cinstea bunicului matern, care i-a fost mentor:, a spus acesta pentru adevărul.ro.

Cine este Anghel Damian, noul iubit al lui Theo Rose. Bărbatul s-a iubit ani buni cu Lia Bugnar [Sursa foto: Facebook Anghel Damian]

Părinții lui Damian provin ambii din lumea regie-film, însă nu ei l-au determinat pe Anghel să dea admiterea la UNATC: „Actoria a venit ca din întâmplare. Nişte colege de clasă făceau un spectacol de teatru şi s-au certat cu un coleg care trebuia să apară în piesă cu trei zile înainte de premiera de la un festival de teatru de amatori şi m-au rugat pe mine că iau rolul. Am acceptat şi m-am simţit extraordinar de bine. La acel festival am luat premiul pentru „Cel mai bun actor“, iar apoi am câştigat un alt premiu la Festivalul Ideo Ideis. Mi-am dat seama că mă simt foarte bine, îmi plăcea foarte mult spectacolul. Au contat şi primele premii. Dacă nu aş fi avut un feeedback foarte pozitiv în urma acestei experienţe, nu cred că aş fi dat la Actorie.”, a mai adăugat iubitul lui Theo Rose pentru sursa citată.

Anghel Damian s-a iubit mai bine de 8 ani cu Lia Bugnar

Anghel Damian și Lia Bugnar s-au iubit pătimaș timp de mai bine de 8 ani. Deși gurile rele le criticau relația și nu erau de acord cu diferența uriașă dintre cei noi, anume 22 de ani, cei doi și-au văzut de drumul lor și au devenit un cuplu imbatabil. Totodată, Anghel a declarat despre relația sa cu Lia de la acea vreme că vârsta nu a reprezentat niciodată un impediment între ei: „În relaţiile cu diferenţă mare de vârstă de obicei bărbaţii sunt mai în vârstă şi femeile mai tinere. Oamenii încearcă să înţeleagă de ce în cazul meu şi al Liei Bugnar este invers, dar răspunsul este simplu: ne plăcem şi ne iubim.”, au fost cuvintele sale pentru adevărul.ro.

În ceea ce privește debutul relației Anghel Damian- Lia Bugnar, acesta a avut loc pe scenă. Din pasiunea comună pentru artă, între cei doi s-a născut o dragoste nebună: „Ne-am cunoscut la o filmare, unde jucam doi străini care se îndrăgostesc la metrou. Ne-am îndrăgostit la repetiții la teatru, într-un spectacol unde jucam doi străini care sunt într-o competiție draconică și aproape că se urăsc. Primul pas l-am făcut eu, nebunia tinereții, cum ar veni, după care puteți vedea…”, a declarat Anghel despre începutul relației cu Lia în urmă cu câțiva ani, pentru viva.ro.