Cine este bărbatul de lângă Anamaria Prodan? E cel mai sexy asistent și nu o scapă din ochi pe impresară nici în Bali! ”O relație fabuloasă. Sunt foarte apropiați”. Declarații exclusive

In articol:

Anamaria Prodan se află în Bali în aceste zile, iar acolo nu este singură, ci alături de doi bărbați, unul mai chipeș decât altul, Cristi Iacob, și...”asistentul ei sexy”, Adrian Pescariu.

Cine este bărbatul de lângă Anamaria Prodan?” Sunt non- stop alături de ea atât în particular, cât și în film”

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Anamaria Prodan și Cristi Iacob sunt parteneri în comedia romantică „Complotul bonelor”, regizată de Iura Lucașu. Cei doi au petrecut o perioadă în Bali și au devenit foarte apropiați pe platourile de filmare, unde au rolurile principale.

Totuși, locul lui Cristi Iacob lângă impresara Anamaria Prodan este ”provizoriu”, căci bărbatul care îi este aproape permanent și nu o scapă din ochi este ”asistentul ei sexy” din film, Adrian Pescariu. Prieteni și în viața de zi cu zi, agenta și cunoscutul make-up artist se completează perfect în pelicula lui Iura și se ajută și dincolo de înregistrările epuizante care se termină la orele târzii în noapte.

”Sunt extrem de fericit să fac parte din proiectul ”Complotul bonelor”, personajul pe care eu îl interpretez este unul foarte ofertant în sensul că îmi oferă libertatea de a fi eu! Regizorul Iura luncașu, cel care a făcut și scenariul filmului, s-a gândit pentru mine la un rol reprezentativ relației dintre mine și Ana. Având în vedere că noi suntem foarte apropiați în viață de zi cu zi, eu am fost cel mai potrivit pentru rolul de asistent personal al ei în comedie. Când o să apară filmul, o să descoperiți o relație fabuloasă între mine și Ana, eu sunt non-stop alături de ea atât în particular, cât și în film. O să va amuzați copios de situațiile prin care personajul meu va trebui să treacă pentru a alege persoanele potrivite care să fie în jurul ei. Va fi o comedie cu toate ingredientele necesare, încât să va tăvăliti pe jos la propriu, cu situații extrem de amuzante”, a declarat Adrian Pescariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citește și: Surpriză mare! Ce a spus fotbalistul Damjan Djokovic despre Anamaria Prodan. „E cel mai frumos agent!”. Eroul lui FCSB din dubla cu CSKA 1948 s-a întânit cu impresara în Dubai

Ce spune Iura Luncașu despre Anamaria Prodan. ”Se transformă radical atunci când e iubită”

Iura Luncașu, regizorul filmului, are numai cuvinte de laudă la adresa Prodancei deși ea, la fel ca și Adrian Pescariu sau fiul ei, Laurențiu Reghecampf jr.

nu sunt de profesie actori.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

”Valentina este o femeie puternică care generează multe probleme celor care nu știu să se țină de treaba, dar mai ales celor care nu știu să o trateze cu respect. Se transformă radical atunci când e iubita. Așa începe povestea…

Ana se aseamănă în multe privințe cu personajul Valentina, doar că în contexte diferite apar, inevitabil, mari diferențe. Am scris scenariul având în vedere un personaj feminin puternic și cu mare personalitate. Îmi spuneam tot timpul că Valentina din film ar trebui să împrumute multe din temperamentul Anei. În timp, printr-un cumul de întâmplări și cu ajutorul lui Adrian Pescariu, am decis să-i propun direct Anei rolul, în loc să caut o actrița care să o joace pe ea”, a declarat Iura Luncașu pentru WOWbiz.ro.

”Împreună dau un sens frumos al prieteniei și al loialității dintre un om puternic de afaceri și asistentul ei”

Iura este foarte mulțumit de felul în care Anamaria Prodan se descurcă pe platourile de filmare și mărturisește că îi place implicarea tuturor în proiect, mai ales că el a gândit în detaliu toate amănuntele și, în special, conexiunea între personaje.

”Partenerul Anei în ”Complotul bonelor” este Cristi Iacob, un actor și cu experiența și cu har și cu un bun simt aparte! Alături de ei apar și Adrian Pescariu, Laurențiu Reghecampf jr. și foarte mulți copiii și adulți, crescuți de mine la iurafilmacademy.

Am lucrat întotdeauna bine cu actorii. Empatizez foarte mult cu ei. Sunt profesioniști care își expun sentimentele în față tuturor. Îmi este drag acest proces. Mai ales atunci când sunt dăruiți, încrezători și constructivi, așa cum sunt Ana și Adrian! Împreună dau un sens frumos al prieteniei și al loialității dintre un om puternic de afaceri și asistentul ei care îi este foarte devotat şi dispus să treacă prin multe situații pentru a fi sigur că toate persoanele din jurul său sunt ceea ce trebuie”, a mai spus apreciatul regizor pentru WOWbiz.ro.

Principala greșeală pe care Anamaria Prodan și fostul soț au făcut-o atunci când au divorțat! Impresara abia acum a realizat: „Cred că nu ajungeam aici”

Citeste si: „Își dorește să mă viziteze la spital cu un buchet de flori.” Cine este bărbatul misterios cu care Dana Roba s-a afișat, în urmă cu scurt timp- kfetele.ro

Citeste si: Un cadavru a fost găsit înfășurat în scotch, într-un lan de porumb. Poliția anunță că nu ar fi fost uman, ci de câine- stirilekanald.ro

Citeste si: Pepe, cadou de zeci de mii de euro soției sale, Yasmine Ody. Ce surpriză i-a pregătit celebrul artist- radioimpuls.ro

Anamaria Prodan, declarație surprinzătoare.” Din secunda aia, ne-am lipit unul de altul ”

Dacă Iura Luncașu este foarte mulțumit de decizia luată în cooptarea impresarei în film, și Anamaria Prodan recunoaște că trăiește o experiență nouă, unică, special, în plus, susține că ”personajul din film are foarte multe lucruri în comun cu mine. Mă regăsesc și zâmbesc in fiecare replică sau scenă pe care o joc”.

Ana dezvăluie și cum a fost momentul în care a acceptat să fie și...actriță! ”Am primit un telefon de la Adrian Pescariu, make up artistul meu, și de la regizorul Iura Luncașu. Era un 3 way call și a fost totul foarte, foarte simplu! Iura mi a spus atât de firesc...“Anamaria am scris un scenariu de comedie romantică și caut femeia super puternică, super bogată, super stăpâna pe sine, care conduce afaceri de milioane! Te-ar interesa să facem echipă pentru această comedie romantică? Tu ești această femeie fără dar si poate”. Sincer, și răspunsul meu a venit la fel de simplu. “Iura ești ceva fabulos în tot ceea ce faci !Răspunsul meu este DA “. Din secunda aia, ne-am lipit unul de altul și încredere mea în el a fost fără limită! Am apreciat enorm faptul că nu a pus la îndoială calitățile mele native în domeniul artei și a zâmbit când i-am spus că suntem o familie pe platoul de filmare”, a povestit Anamaria Prodan pentru WOWbiz.ro!

Cine este bărbatul de lângă Anamaria Prodan? ”Este incredibil! Am rămas fără cuvinte când l-am văzut”

Anamaria a spus și cine este bărbatul de lângă ea în film, cum îl vede pe Cristi Iacob, dar și cum se înțelege cu Adrian Pescariu, ”asistentul ei sexy”, cel care îi este mereu aproape.

”Cristi Iacob este ceva … nu am cuvinte să explic ce om, ce profesionist, ce suflet mare și nobil. Mă ajută enorm. Mă învață enorm! Se bucură pentru mine ca pentru el de fiecare replică reușită. La fel Adrian. Este incredibil. Un profesionist în domeniul lui, iar în noua aventură, și anume filmul ”Complotul bonelor”, eu am rămas fără cuvinte când l-am văzut jucând …”, a menționat Ana, care a mai avut ceva de completat legat, firește, de familia sa.

”Viața mea s a schimbat radical. Sunt fericită si împlinită. Copiii mei sunt alături de mine secundă de secundă. Ne susținem si ne bucurăm unul pentru celălat. Cel mic, Laurențiu Jr., joacă alături de mine. Și o face perfect. Sunt cea mai mândră ființă de pe pământ. Îi multumesc lui Dumnezeu pentru fiecare secundă pe care mi-a dat-o să o trăiesc! Viața mea este minunată și acest proiect a venit când aveam nevoie de o nouă provocare în viața mea. Am să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și mi-au dat un rol principal într-un film cum este ”Complotul bonelor” forever. Și vă promit tuturor că veți râde pe cinste și vă veți simți de vis, iar această comedie va rămâne una de referință in cinematografia românească”, a conchis Anamaria Prodan pentru WOWbiz.