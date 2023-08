Surpriză mare! Ce a spus fotbalistul Damjan Djokovic despre Anamaria Prodan. „E cel mai frumos agent!”. Eroul lui FCSB din dubla cu CSKA 1948 s-a întânit cu impresara în Dubai

In articol:

Damjan Djokovic, eroul lui FCSB din dubla cu CSKA 1948, are o relație specială cu impresara Anamaria Prodan, cu care s-a întâlnit într-o vacanță în Dubai!

Damjan Djokovic, eroul lui FCSB din dubla cu CSKA 1948, și legătura cu Anamaria Prodan

FCSB s-a calificat, aseară, în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins, cu emoții, echipa bulgară CSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

Damjan Djokovic (33 de ani) a fost ”omul meciului” pentru echipa lui Gigi Becali. Mijlocașul croat a contribuit decisiv la calificarea în faza următoare a competiției, după ce a marcat o ”dublă”. Poate tocmai de aceea, numele lui Damjan Djokovic este acum pe buzele tuturor suporterilor, iar informațiile despre el se succed cu repeziciune. Una dintre ele nu are legătură neapărat cu latura profesională, ci poate fi interpretată a fi mai degrabă cu iz de cancan și o are ca protagonistă pe impresara Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a spus despre Damjan Djokovic că este ”frumușel”

În urmă cu doi ani, Anamaria Prodan a fost în Dubai de Revelion, acolo unde, întâmplător, s-a întâlnit și cu Damjan Djokovic, mijlocașul pe atunci la CFR Cluj, fosta campioană a României.

Cum îi este felul, impresara a considerat că nu are nimic de ascuns și a postat o fotografie cu fotbalistul croat pe Instagram.

Imediat au început reacțiile, în condițiile în care, cu un an înainte, Anamaria spunea despre Djokovic că este „frumușel”, după ce a fost întrebată de jurnaliști care este jucătorul pe care l-a remarcat la CFR Cluj!

„De la CFR Cluj îmi place de Djokovic. Ca fotbalist, vreau să spun, deși el e și frumușel! Toți sunt frumoși. Fotbaliștii, în general, sunt frumoși, bărbați care arată bine. Au și sclipirea aia, a rămas asta de pe vremuri. Cand esti fotbalist, ești altfel” , spunea Anamaria Prodan la vremea respectivă.

Ce a spus fotbalistul Damjan Djokovic despre Anamaria Prodan.”Am cunoscut-o la Cluj”

Mijlocașul i-a întors imediat complimentul, precizând că Prodanca este „este cel mai frumos agent”! Mai mult decât atât, Damjan spunea că este gata să colaboreze profesional cu managera, vorbind despre „un jackpot”.

„ Dacă eu sunt cel mai frumos fotbalist din Romania, Anamaria e cel mai frumos agent. Am cunoscut-o la Cluj, am avut plăcerea. E un impresar foarte bun, o doamnă de treabă, știe despre ce e vorba în fotbal. Și e super fit! Am numai cuvinte de laudă despre ea. Eu sunt deschis pentru colaborări. Daca cineva poate să mă ajute, poate să-mi facă un jackpot!”, menționa și Djokovic în presa din România.

Ce a spus Damjan Djokovic după meciul FCSB-CSKA 1948! ”Am arătat caracter”

La finalul meciului FCSB-CSKA 1948, Damjan Djokovic a vorbit despre puterea echipei de a trece peste momentele dificile din timpul jocului.

„ Nu am jucat jocul nostru, dar ne-am refăcut, am arătat caracter și am întors scorul. Asta face parte din fotbal, dintr-un meci. Nu a fost bine din partea noastră, la 1-1 trebuia să fim mai concentrați. Bine că am întors scorul și mergem mai departe, dar trebuie să fie o lecție. În repriza a doua... nu se poate așa în Europa, trebuie să învățăm.

Am arătat că și noi suntem bărbați. Mă bucur pentru asta. În Europa, fiecare meci e decisiv. Acum începe greul, avem jocul cu CFR, un joc special pentru mine, după o să jucăm cu echipa din Danemarca, o să fie și mai dificil pentru noi deci avem treabă”, a declarat jucătorul croat la DigiSport.

