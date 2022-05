Cine este Bianca Ciocârlan, finalista de la Românii au Talent 2022. Concurenta a impresionat publicul cu un talent special

In articol:

Cine este Bianca Ciocârlan, finalista de la Românii au Talent 2022. Vezi cum i-a impresionat concurenta pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 12.

Bianca Maria Ciocârlan are 12 ani și este finalistă la Românii au Talent 2022. În audiții, concurenta a reprodus pe hoverboard piruete desprinse din patinajul artistic pe care nu le mai poate executa pe gheață din cauza unei accidentări.

"Fac patinaj de aproximativ 6 ani și îmi place foarte tare, doar că anul trecut am avut o problemă la genunchi. Am o problemă de creștere. Genunchiul meu se autofisurează. Din cauza acestei probleme, nu am mai putut continua să patinez, așa că am decis să dansez pe hoverboard și să-mi inventez propriile mele mișcări. Vreau să dau o idee de plutire, o idee de grație. Ușor, lin, ca o pană care putește" , a povestitt Bianca în audiții.

Numărul prezentat de Bianca Ciocârlan în audiții i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, care au decis să o trimită pe concurentă în semifinala de la Românii au Talent 2022.

Mai apoi, Bianca Maria Ciocârlan a trecut de semifinală, în urma voturilor publicului și astfel a ajuns finalistă la Românii au Talent 2022

Bianca Ciocârlan, apreciată de jurații de la Românii au Talent, sezonul 12

Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Andra și Dragoș Bucur au apreciat numărul artistic prezentat de Bianca Maria Ciocârlan în audițiile de la Românii au Talent 2022, de aceea i-au oferit fetiței șansa de a participa în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 12.

"Ce frumusețe! Bravo, Bianca! Ai fost superbă! E cel mai reușit număr de hoverboard pe care-l văd până acum pe scena asta de la Românii au talent. Și doar tu puteai să faci așa ceva. Ești o fată foarte inteligentă și foarte talentată și n-ai fi putut să ajungi la nivel ăsta fără cei 6 ani de patinaj artistic. Te-au ajutat uriaș și practic ai adus tot ce ai învățat bun de acolo și ai pus în execuția de astăzi și a ieșit un număr absolut superb. Foarte înțeleaptă ideea", a spus Andi Moisescu în audiții.

"Să știi că mă uitam la tine și dacă nu m-aș fi uitat la picioarele tale, aș fi crezut că mă uit la un număr de patinaj artistic. Ești foarte tare, mi-a plăcut foarte mult momentul ăsta. Ai fost ca un fulg de nea care se așeza așa, ușor", a declarat Andra.

"Bianca, tu îți dai seama în ce lume trăim? Cu atâta tehnologie? Tu gândește-te că pe vremea noastră nu exista o a doua variantă. Faptul că există hoverboard-ul ăsta și faptul că pare că ești una cu el pe scenă e un răspuns pentru tine, pentru viitorul tău. Eu cred că este un sport care se va dezvolta mai mult. Eu nu știu cum erai tu pe patine, nu te-am văzut niciodată, dar ce-am văzut astăzi pe hoverboard, cred că asta e menirea ta. Pare că ești născută cu el", a spus și Bobonete.

Cine sunt concurenţii din finala Românii au Talent 2022

În prima semifinală de la Românii au Talent 2022 au participat 12 concurenți, însă doar 5 dintre ei s-au calificat în finala Românii au Talent, sezonul 12: Alex Dowis, Gabriela Dincă, Martina Meola, Raisa Radu și Zametheea.

În cea de-a doua semifinală, care a avut loc vineri, 20 mai, s-au ales ultimii finaliști, în urma voturilor exprimate de public: Darius Mabda, Aurel Niamțu, Bianca Ciocîrlan, Emanuel Ion și Ana Maria Mircea.

De asemenea, Andi Moisescu, Dragoș Bucur, Andra şi Mihai Bobonete au avut în mânecă şi un wild-card, pe care l-au acordat celor de la X-Treme Brothers.

Astfel, în finala Românii au Talent 2022 se vor lupta cei 10 concurenți aleși de public prin voturi, dar și un concurent ales de jurații care au folosit wild-card-ul.

Totodată, pentru premiul pentru originalitate, în valoare de 10.000 de euro, au fost aleși: DJ Hugo Arthur, Alex Dowis, Eva Nicolescu și Darius Mabda.