Cine este Bianca Iordache, animatoarea care l-a cucerit pe Pepe! Cântărețul face dezvăluiri bombă: „Aș da mai mult”

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat oficial în luna februarie a acestui an. Cei doi sunt în prezent singuri și pregtiți să cunoască persoane noi. Recent, atenția celebrului cântăreț a fost acapartă de o animatoare celebră din București, Bianca Iordache. Artistul i-a lăsat un comentariu pe pagina ei de Instagram, care a atras toată atenția.

Invitat în platoul unei emisiuni televizate, Pepe a explicta ce fel de relație există între cei doi și comentariul pe care i l-a lăsat pe Instagram. Dacă nu ar fi fost perioada postului, celebrul cântăreț ar fi încercat să se apropie de Bianca Iordache, pe care o știe de ani buni de zile.

„Am intrat în altă etapă, nu mai vreau să discut despre asta. Pe Bianca o știu cred că de 18 ani, era animatoare. Am zis că dacă nu era post mă uitam mai atent. Am dat mai departe. Eu n-aș da numai zoom, aș da mai mult. Dacă nu eram în post, intra pe privat. Eu am mai vorbit cu ea, suntem prieteni. Știu că a fost prietenă cu cineva cunoscut, dar nu contează”, a spus Pepe la un post de televiziune.

Bianca Iordache, animatoarea care i-a atras atenția lui Pepe în postul Paștelui [Sursa foto: Instagram]

Pepe și Raluca Pastramă nu au petrecut Pastele împreună

Pepe a negat că ar fi petrecut ziua de Paște alături de fosta lui soție și fetițele. Cântărețul a mărturisit că această confuzie a avut loc din cauza pozelor, însă cei doi nu au luat masa de Paște împreună.

„A fost un Paște frumos, plin de iubire. Am fost și la Arsenie Boca în Vinerea Mare. Sâmbătă am fost cu fetițele, am petrecut în familie. Duminică am avut și concert cu Paloma, cu care am lansat și noua piesă „Înger”. A fost un Paște altfel, mult mai emoționant. Duminică după-amiază a venit Raluca și le-a luat. Nu am fost la aceeași masă împreună. Nu s-a întâmplat asta. Presa a vrut să ne împace, dar nu e OK. Totul a pornit de o săptămână înainte când m-a sunat ceva să mă întrebe ce lansez. Cu fetele, ce își doresc de iepuraș? Și fetele cu cine îl faci? În familie! Ok, pa. Mi s-a părut un pic mai altfel pentru că după atât pandemie, atâtea încercări și un an foarte greu”, a adăugat Pepe.